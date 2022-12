Kolejny trener zgłosił kandydaturę do PZPN. To były trener Realu Madryt

Reprezentacja Polski odniosła największy od 36 lat sukces na mistrzostwach świata i awansowała do fazy pucharowej. Mimo to Czesław Michniewicz nie może być pewny utrzymania posady selekcjonera. PZPN zapowiedział już, że nie przedłuży jednostronnie kontraktu z trenerem. To nie przesądza jeszcze o jego zwolnieniu, ale media są zgodne, że istnieją niewielkie szanse, iż trener pozostanie w kadrze. Ma to związek nie tylko z "aferą premiową", ale również ze złą atmosferą w drużynie. Niektórzy reprezentanci mają nawet rozważać odejście z kadry, jeśli Michniewicz zachowa posadę.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Do PZPN spływają kolejne CV. Jedno z nich należy do byłego trenera Realu Madryt

Wszystko może wyjaśnić się już w najbliższy czwartek. Jak ustalił Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, 22 grudnia ma dojść do czwartego i najprawdopodobniej ostatniego spotkania Cezarego Kuleszy z Michniewiczem. Z doniesień medialnych wynika, że prezes PZPN składnia się obecnie bardziej ku zwolnieniu szkoleniowca, niż przedłużeniu współpracy z nim. Naturalnie w takiej sytuacji trwa dyskusja, kto powinien zostać kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Papszun przejmie reprezentację Polski? Trener reaguje: "Na tym powinniśmy poprzestać"

Do PZPN spływają kolejne kandydatury. Jak poinformował Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, CV przesłał również Juan Ramon Lopez Caro, a więc były szkoleniowiec m.in. Realu Madryt. 59-latek rozpoczął przygodę z hiszpańskim klubem w 2001 roku i przez cztery lata prowadził Real Madryt B. Wywalczył z nimi nawet awans do Segunda Division.

Z kolei w połowie sezonu 2005/06, po odejściu Vanderleia Luxemburgo, dostał szansę poprowadzenia pierwszej drużyny, ale tylko do końca rozgrywek. W kolejnych latach zasiadał na ławce trenerskiej m.in. Celty Vigo i Levante. Ma również doświadczenie w pracy z reprezentacjami. Był trenerem Arabii Saudyjskiej oraz Omanu.

Zdaniem dziennikarza WP, Hiszpan ma spory dorobek trenerski, ale raczej to nie przekona PZPN do angażu. Tym bardziej że od 2019 roku pozostaje bez pracy, a w ostatnich latach współpracował jedynie z chińskimi klubami. "Mówiąc wprost: ta kandydatura nie ma żadnych szans, trzeba ją potraktować jako ciekawostkę" - czytamy.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Dziennikarz wspomniał również, że chęć poprowadzenia naszej kadry zgłosił Paulo Bento. Jeszcze kilka dni temu szkoleniowiec prowadził reprezentację Korei Południowej na mistrzostwach świata w Katarze. Oprócz niego zainteresowanie stanowiskiem selekcjonera reprezentacji Polski mieli wyrazić m.in. Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Claudio Ranieri, Andrij Szewczenko czy Domenico Tedesco.

Hiszpanie ujawniają zaskakujące fakty. Lewandowski jednym z trzech kandydatów

Na razie trenerem pozostaje Michniewicz. Jego kontrakt obowiązuje do 31 grudnia. O tym, czy utrzyma posadę, przekonamy się w najbliższych dniach, co ogłosił sam Cezary Kulesza. - Poczekajcie chwilę i wydamy komunikat. Nie mówię, że na pewno, ale myślę, że do świąt się to wyjaśni - podkreślił prezes PZPN.