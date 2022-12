Kulesza ujawnia, kiedy poznamy losy Michniewicza. "Dzieją się różne rzeczy"

Reprezentacja Polski odniosła największy od 36 lat sukces na mistrzostwach świata i awansowała do fazy pucharowej, ale Czesław Michniewicz nie może być pewny utrzymania posady selekcjonera. PZPN zapowiedział, że nie przedłuży jednostronnie kontraktu z trenerem i choć to nie przesądza jeszcze o jego zwolnieniu, to jest sygnałem, że pozycja Michniewicza - także ze względu na "aferę premiową" - słabnie. W tej sytuacji wszyscy z niecierpliwością oczekują decyzji Cezarego Kuleszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Przyszłość Michniewicza stoi pod znakiem zapytania. Kulesza zdradził termin decyzji

Michniewicz spotkał się z prezesem PZPN już trzykrotnie, a po każdym spotkanie w napięciu wyczekiwano oficjalnego komunikatu. Ten, jak na razie, nie nadszedł. Cierpliwość kibiców powoli się kończy, czego dają wyraz w mediach społecznościowych. Wiele osób krytykuje Kuleszę za przeciąganie sprawy.

Teraz prezes PZPN ponownie zabrał głos w sprawie przyszłości Michniewicza. I choć w rozmowie z TVP Sport nie ujawnił konkretnej daty ogłoszenia decyzji, to wskazał, w jakich dniach możemy spodziewać się komunikatu.

- Powiadomimy o wszystkim w odpowiednim czasie. Ja nie udzielam takich informacji. Nie dlatego, że nie chcę powiedzieć, ale dostaję dużo takich zapytań i nie zamierzam nikogo wyróżniać. Kiedy nadejdzie pora, Polski Związek Piłki Nożnej wyda komunikat. (...) W piłce dzieją się różne rzeczy. Drużyna słabsza może wygrać z lepszą, tak samo i tutaj. Poczekajcie chwilę i wydamy komunikat. Nie mówię, że na pewno, ale myślę, że do świąt się to wyjaśni - podkreślił działacz.

Kto za Michniewicza? Legenda reprezentacji rzuca wielkie nazwisko. "To facet z klasą"

Kontrakt obecnego selekcjonera obowiązuje do końca grudnia 2022 roku. Media niemal zgodnie przyznają, że w eliminacjach do Euro 2024 kadrę poprowadzi nowy szkoleniowiec. Na taką decyzję miała wpłynąć nie tylko "afera premiowa", ale również zła atmosfera w kadrze. Jak donosi Przemysław Langier z portalu goal.pl, niektórzy reprezentanci Polski rozważają odejście z kadry, jeśli Michniewicz zachowa posadę. Zawodnicy nie wystosowali oficjalnego przekazu, jednak według dziennikarza piłkarze rozważają taki scenariusz.

Nadziei na utrzymanie posady wciąż nie traci obecny selekcjoner. - Kogo wybrałbym na selekcjonera? Wiadomo, że siebie! Znam tę reprezentację, odniosłem z nią sukces. Prezes wybierze tak, jak wybierze. Podchodzę do tego spokojnie - podkreślił w rozmowie z radiem RMF FM.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Inwestycja, która zwróci się już za parę miesięcy. Pieniądze to sprawa drugorzędna

Kto mógłby ewentualnie zastąpić 52-latka? W gronie kandydatów wymienia się Andreę Pirlo, Roberto Martineza, Claudio Ranieriego, Andrija Szewczenko czy Domenico Tedesco. Jeśli wierzyć słowom Kuleszy, o ostatecznej decyzji w sprawie Michniewicza dowiemy się w ciągu najbliższych trzech dni.