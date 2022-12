Kto za Michniewicza? Legenda reprezentacji rzuca wielkie nazwisko. "To facet z klasą"

Czesław Michniewicz poprowadził reprezentację Polski do największego od 36 lat sukcesu na mistrzostwach świata. Nasza drużyna zdołała wyjść z grupy i awansowała do 1/8 finału, gdzie musiała uznać wyższość Francji (1:3). Po powrocie do kraju selekcjoner miał się jednak z czego tłumaczyć. Fatalny i nastawiony wyłącznie na defensywę styl gry reprezentacji, a przede wszystkim tzw. afera premiowa przyćmiły sukces sportowy i zachwiały pozycją Michniewicza.

Trener zawiódł zaufanie Cezarego Kuleszy, działając za jego plecami ws. wspomnianych premii. Z doniesień medialnych wynika, że prezes PZPN składnia się obecnie bardziej ku zwolnieniu Michniewicza, niż przedłużeniu współpracy z nim. Naturalnie w takiej sytuacji trwa dyskusja, kto powinien zostać kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski.

W ostatnich dniach do PZPN-u wpłynęło podobno wiele naprawdę atrakcyjnych CV od uznanych specjalistów. Zainteresowani prać w Polsce mają być m.in. Claudio Ranieri, Andrea Pirlo, czy Paulo Bento. Na giełdzie nazwisk przewija się także Roberto Martinez, który niedawno zakończył pracę z reprezentacją Belgii. Zwolennikiem zatrudnienia Martineza jest Włodzimierz Lubański, który uważa Hiszpana za "faceta z klasą. Swoimi przemyśleniami podzielił się w rozmowie z "Super Expressem".

- Z Martinezem współpracował jeden z moich byłych kolegów, z którym ja wcześniej miałem okazję pracować w Lokeren. Zawsze bardzo wysoko oceniał sposób prowadzenia zespołu przez Hiszpana, motywację, stosunki na linii trener-drużyna. Same superlatywy w tej dziedzinie. Poza tym zawsze miałem wrażenie – czasem odmiennie niż belgijskie media – że Martinez wie, jak chce grać, że jego selekcja jest dokładnie przemyślana. I reprezentacja to potwierdzała występami na wielkich turniejach. Dopiero Katar okazał się porażką - powiedział.

Lubański znaczną część życia spędził w Belgii, gdzie mieszka zresztą na co dzień. Doskonale zna realia tamtejszego futbolu i sporo wie o Roberto Martinezie. Jego pracę z Belgami uważa za pasmo sukcesów. Martinez zdążył doprowadzić ich m.in. do brązowego medalu mistrzostw świata w Rosji i na szczyt rankingu FIFA.

- Zawodników, których miał do dyspozycji, świat nazywał "złotą generacją". I ona powinna przywieźć z Kataru medal jak z Rosji. Przez całą jego kadencję "Czerwone Diabły" zagrały wiele dobrych spotkań. ale... trener bramki nie strzeli. Strzelą zawodnicy, którzy muszą wykonać to, co trener przygotuje i przekaże im na odprawie przedmeczowej. Więc najważniejsze jest zrozumienie między selekcjonerem a zespołem, czyli – mówiąc kolokwialnie – porządek w szatni. I Martinez – mam wrażenie – przez całą kadencję ten porządek miał - ocenił Lubański.

Roberto Marinez pracował z reprezentacją Belgii w latach 2016-2022. Wcześniej prowadził też angielskie kluby - Swansea City, Wigan Athletic i Everton. Z Wigan wygrał Puchar Anglii w 2013 roku.

