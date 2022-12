Reprezentanci Polski przeciwko Michniewiczowi. "Piłkarze grożą odejściem"

Atmosfera wokół Czesława Michniewicza i całego PZPN-u, szczególnie w ostatnich dniach jest mocno napięta. Przyszłość obecnego selekcjonera reprezentacji Polski stoi pod wielkim znakiem zapytania, a na prezesie związku ciąży wielka presja związana z wyborem potencjalnego kandydata na nowego trenera kadry. W mediach pojawiają się nazwiska szkoleniowców, takich jak Andrea Pirlo, Roberto Martinez, Claudio Ranieri czy Domenico Tedesco, jednak finalnie to Cezary Kulesza zadecyduje, kto stanie za sterami reprezentacji.

Langier ujawnia podejście piłkarzy do Czesława Michniewicza. "Około 90 proc. reprezentacji jest przeciwko"

Na negatywny wizerunek Michniewicza oprócz topornego stylu gry prezentowanego przez kadrę na mundialu w Katarze, wpłynęła tzw. afera premiowa, związana z pieniędzmi obiecanymi przez premiera Morawieckiego.

Swoją opinię oraz informacje ws. przyszłości Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera przedstawił Przemysław Langier z portalu "goal.pl". Dziennikarz stwierdził, że większość reprezentantów Polski jest za odejściem 52-latka, a piłkarze nie wyobrażają sobie dalszej współpracy z byłym trenerem Legii Warszawa.

- Dużo ważniejszym czynnikiem była utrata szatni. Z wrogimi dziennikarzami, oblężoną twierdzą wokół i nie najlepszym wizerunkiem, zwłaszcza gdy robi się oczekiwany wynik, pracować na upartego wciąż się da, ale z wrogo nastawionymi zawodnikami już nie - powiedział Langier w autorskim programie "Przemowa".

- Jakuba Kwiatkowskiego (rzecznik prasowy PZPN) można wymienić, ale piłkarzy nie za bardzo. Zwłaszcza że z tego, co usłyszałem, około 90 proc. reprezentacji jest przeciwko trenerowi, a Cezary Kulesza jest o tym poinformowany - dodał dziennikarz.

Czołowi zawodnicy grożą odejściem

Najbardziej istotną informacją przekazaną przez Langiera był fakt, że niektórzy reprezentanci Polski rozważają odejście z kadry, jeśli Michniewicz zachowa posadę. Zawodnicy nie wystosowali oficjalnego przekazu, jednak według dziennikarza piłkarze rozważają taki scenariusz.

- To, co najmocniej wbiło mnie w fotel: niektórzy z tych naprawdę czołowych zawodników, podobno stawiają znak zapytania nad swoim kontynuowaniem reprezentacyjnej kariery, jeśli nie dojdzie do zmiany selekcjonera. Nie ma przekazu wprost, że odchodzą, ale groźba, że mogą to przemyśleć, jest już jak najbardziej - zdradził Przemysław Langier.