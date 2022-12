Gorąca atmosfera w rozmowie dla TVP. "Brałem pod uwagę, że mógłby opuścić studio"

Czesław Michniewicz poprowadził reprezentację Polski do największego od 36 lat sukcesu na mistrzostwach świata. Nasza drużyna zdołała wyjść z grupy i awansowała do 1/8 finału, gdzie musiała uznać wyższość Francji (1:3). Po powrocie do kraju selekcjoner miał się jednak z czego tłumaczyć. Fatalny i nastawiony wyłącznie na defensywę styl gry reprezentacji, a przede wszystkim tzw. "afera premiowa" przyćmiły sukces sportowy.

Jacek Kurowski obawiał się reakcji Czesława Michniewicza na niewygodne pytania. "Mógłby opuścić studio"

Jednym z pierwszych, którzy mieli okazję porozmawiać z Michniewiczem, był Jacek Kurowski z TVP Sport. Selekcjoner wziął udział w programie "Halo Katar", gdzie przez około godzinę odpowiadał na pytania nurtujące wszystkich kibiców, głównie o przyjętą taktykę. Przedstawił też swoją wersję wydarzeń, jeśli chodzi o "aferę premiową". Zdecydowanie zaprzeczył, jakoby zajmował się sprawą, a jego asystent zbierał numery kont od zawodników, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

Momentami atmosfera w studiu była bardzo gorąca. Selekcjoner był wyraźnie poirytowany, gdy Jacek Kurowski wytykał błędy popełnione przez drużynę, czy fatalne statystyki. Jak przyznał dziennikarz na kanale YouTube portalu Meczyki.pl, w trakcie rozmowy miał obawy, że Czesław Michniewicz po prostu przerwie wywiad i wyjdzie ze studia.

- Brałem w pewnej chwili pod uwagę to, że rozmowa mogłaby się tak potoczyć, że mógłby opuścić studio. Wiadomo, że tematyka była trudna, nasze relacje mają swoją przeszłość, rozmowa miała swoją temperaturę, ale jeśli chodzi o moje podejście i mój warsztat, to chciałem stworzyć przestrzeń dla trenera - powiedział Kurowski.

Dyskusja obu panów we wspomnianym programie momentami przypominała szermierkę słowną. Dziennikarz chciał uzyskać konkretne odpowiedzi, natomiast trener za wszelką cenę tłumaczyć swój punkt widzenia. - Nie mam wrażenia, że to ja przerywałem. Próbowałem sprowadzić wywiad do tego, o co pytałem - żeby rozmówca nie uciekał gdzieś w bok. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, które zadałem - i to już nie chodzi tylko o Michniewicza - podsumował Kurowski.

Mówiąc o relacjach, dziennikarz TVP miał oczywiście na myśli pamiętny już atak selekcjonera po barażowym meczu ze Szwecją w marcu tego roku. Michniewicz na gorąco uderzył słownie w Kurowskiego i kilku innych dziennikarzy, za co spadła na niego lawina krytyki. Później przeprosił zresztą dziennikarza podczas kolejnego wywiadu na antenie TVP., o czym pisaliśmy szczegółowo ->>> TUTAJ.

