Michniewicz zdradził, kogo sam wybrałby na trenera polskiej kadry. "Wiadomo"

Reprezentacja Polski odniosła największy od 36 lat sukces na mistrzostwach świata i awansowała do fazy pucharowej, ale Czesław Michniewicz nie może być pewny utrzymania posady selekcjonera. PZPN zapowiedział, że nie przedłuży jednostronnie kontraktu z trenerem i choć to nie przesądza jeszcze o jego zwolnieniu, to jest sygnałem, że pozycja Michniewicza - także ze względu na aferę premiową - słabnie. Prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiada, że decyzję w sprawie selekcjonera ogłosi w najbliższych dniach.

Michniewicz pewny swego. Wskazał kandydata na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski

Głos w sprawie zabrał Michniewicz, który był gościem w radiu RMF FM. Jak podkreślił, wykonał wszystkie zadania, które w styczniu 2022 roku postawił przed nim PZPN. Wygrał w barażach o mundial ze Szwecją, utrzymał reprezentację Polski w dywizji A Ligi Narodów i awansował do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze.

Boniek brutalnie podsumował reprezentację Polski. "Słaby, smutny"

Michniewicz dodał, że jeśli to on miałby podejmować decyzję, kto poprowadzi kadrę w eliminacjach Euro 2024, to kandydat może być tylko jeden. - Kogo wybrałbym na selekcjonera? Wiadomo, że siebie! Znam tę reprezentację, odniosłem z nią sukces. Prezes wybierze tak, jak wybierze. Podchodzę do tego spokojnie - podkreślił.

Pewność siebie Michniewicza nie pokrywa się jednak ze zdaniem Kuleszy, który od dwóch tygodni rozważa argumenty za i przeciw osobie 52-letniego trenera. Jednocześnie media spekulują, kto może zostać ewentualnym następcą Michniewicza. Wśród kandydatów wymienia się m.in. Ukraińca Andrija Szewczenkę, Włocha Claudio Ranieriego czy Hiszpana Roberto Martineza, który na mundialu prowadził Belgię.