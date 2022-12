Boniek wskazał wymarzonego trenera kadry. Króciutko podsumował Michniewicza

Nadal nie wiemy, kto będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski w nowym roku. Przyszłość Czesława Michniewicza na tym stanowisku stoi pod wielkim znakiem zapytania. Choć Michniewicz zrealizował postawione przed nim cele, jak awans na mundial i utrzymanie kadry w dywizji A Ligi Narodów, mocno zaszkodził sobie innymi sprawami. Przede wszystkim stylem, jaki prezentowała polska drużyna w Katarze, a także tzw. "aferą premiową".

Zbigniew Boniek wskazał, jaki powinien być nowy selekcjoner reprezentacji Polski. "To nie musi być wielkie nazwisko"

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Polski Związek Piłki Nożnej otrzymał wiele zgłoszeń od uznanych trenerów, chętnych podjąć pracę z naszą reprezentacją. Swoje kandydatury zgłosili podobno m.in. Claudio Ranieri, Andrea Pirlo, a nawet Roberto Martinez, który do niedawna prowadził Belgię. Prezes Cezary Kulesza podobno już podjął decyzję ws. Czesława Michniewicza i ma ją ogłosić lada dzień.

Jeśli Michniewicz faktycznie straci pracę, natychmiast rozpocznie się dyskusja, kto powinien zająć jego miejsce. Już teraz pomysł na to ma Zbigniew Boniek. Swoją opinią podzielił się w programie "Gość Wydarzeń". Konkretnego nazwiska nie podał, ale wskazał, jakie cechy powinien posiadać nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

- Trenerów "wolnych" i "chętnych" jest bardzo dużo. To nie musi być wielkie nazwisko. Trener musi czuć drużynę, wiedzieć, jak chce grać. Natomiast wydaje mi się, mówię to zupełnie szczerze, że trzeba zrobić reset, jeżeli chodzi o naszą reprezentację - stwierdził.

Zdaniem byłego prezesa PZPN, nasza kadra w obecnym składzie ma już za sobą najlepszy okres. Potrzebne są zmiany, co komunikują sami piłkarze, jak choćby Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, którzy po meczu z Francją w 1/8 finału MŚ w rozmowie z mediami życzyli sobie, by drużyna grała bardziej ofensywnie. - Jeżeli Lewandowskiemu czy komuś innemu nie pasuje trener, koncepcja itd., w życiu trzeba być wyraźnym, mieć odwagę, szczególnie w sporcie, powiedzieć swoje zdanie - ocenił Boniek.

Jednocześnie uważa on, że Czesław Michniewicz sam ogromnie zaszkodził sobie tzw. "aferą premiową". Szkoleniowiec miał dzielić pieniądze, których kadra jeszcze nie dostała. Nie spodobało to się piłkarzom, a nawet rzecznikowi kadry Jakubowi Kwiatkowskiemu, który popadł z Michniewiczem w konflikt. - To błąd nie do wybaczenia - stwierdził Boniek. - Dziwię się, że piłkarze w ogóle poszli w taką narrację, że to ich zainteresowało. To powinno być na samym początku ucięte - podsumował.

