Boniek brutalnie podsumował reprezentację Polski. "Słaby, smutny"

Reprezentacja Polski osiągnęła największy sukces od 36 lat i awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata. Mimo to piłkarze są krytykowani. Chodzi głównie o zbyt defensywny styl gry, za co obrywa się również Czesławowi Michniewiczowi. Dodatkowo po zakończeniu przygody z mundialem w Polsce wybuchła afera premiowa, w której główną rolę odegrał selekcjoner. Teraz głos w sprawie po raz kolejny zabrał Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo Surma: W PZPN jest chaos. Kulesza chce się wycofać rakiem

Boniek krytykuje reprezentację Polski. "W sporcie trzeba być szczerym, kłamstwo ma krótkie nogi"

Były prezes PZPN nie gryzł się w język i skrytykował grę Biało-Czerwonych na mundialu. - Prezentowaliśmy smutny, słaby futbol, nie widziałem nabiegania, dobrego przygotowania, lekkości, entuzjazmu, radości z gry w piłkę. Za to sporo mówiło się o kłótniach, sporach, niepotrzebnych dyskusjach - kadra stała się odbiciem rzeczywistości, w której żyjemy. W sporcie trzeba być szczerym, kłamstwo ma krótkie nogi, zawsze wyjdzie, a my się w tym wszystkim pogubiliśmy - podkreślił Boniek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Boniek jeszcze raz rozprawia się z kadrowiczami. "To naiwność. Kolosalny błąd"

Jeszcze przed wyjazdem na mundial kadra zapowiedziała, że nie będzie grać widowiskowego futbolu. Najważniejszy był cel - wyjście z grupy. Ta deklaracja nie spodobała się Bońkowi. - W Katarze coś nam ewidentnie nie wyszło, nie było atmosfery, ani nawet wielkiej radości po wyjściu z grupy. No, ale skoro już przed turniejem ogłosiliśmy, że "jedziemy grać słabo, byle wyjść z grupy", to wszystko było jasne - kontynuował.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Reprezentacja Polski może stracić sponsora po 12 latach. Przez "aferę premiową"

Jak na razie, Cezary Kulesza nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Michniewicza. Zdaniem Bońka to błąd. Prezes PZPN tylko nie potrzebnie przedłuża napięcie. - Sprawę selekcjonera zamknąłbym dzień, góra dwa po meczu z Francją. Albo podziękowałbym wszystkim za pracę i oznajmił, że od 1 stycznia dalej i w tym samym składzie szykujemy się do eliminacji Euro 2024 albo powiedział, że 31 grudnia wygasa umowa selekcjonera i każdy idzie w swoją stronę. Czarek Kulesza miał prawo zrobić inaczej, ale kluczowych decyzji nikt za niego nie podejmie - wybór selekcjonera leży w gestii prezesa - zakończył.

O tym, czy Michniewicz pozostanie w kadrze, przekonamy się w najbliższych dniach. Zdaniem mediów od nowego roku reprezentacja Polski będzie miała nowego trenera. Dziennikarze podają różne nazwiska takie jak Andrij Szewczenko, Claudio Ranieri, a nawet były selekcjoner Belgów Roberto Martinez.