Reprezentacja Polski może stracić sponsora po 12 latach. Przez "aferę premiową"

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że PZPN straci jednego z większych sponsorów - firmę T-Mobile, która wspierała reprezentację Polski od 2020 roku. Według najnowszych doniesień medialnych to nie jedyna firma, która 31 grudnia zakończy współpracę z federacją. Kolejną ma być Jeronimo Martins.

Media: Kadra straci kolejnego sponsora. Był z drużyną od 12 lat

Jak donosi "Business Insider Polska" umowa między PZPN-em a Jeronimo Martins, która wygasa wraz z końcem roku, nie zostanie przedłużona. To oznacza, że od 1 stycznia Biedronka nie będzie już sponsorem narodowej reprezentacji. Współpraca trwała 12 lat.

Według doniesień portalu czasu na ewentualne przedłużenie umowy zostało niewiele i nic nie wskazuje, jakoby miało się to stać. W związku ze świętami Bożego Narodzenia kontrakt powinien zostać podpisany do końca tego tygodnia. "Wiele wskazuje na to, że trwająca 12 lat współpraca, która rozpoczęła się jeszcze na długo przed Euro 2012 w Polsce i Ukrainie, może się zakończyć właśnie wraz z końcem 2022 r. i kolejnej umowy sieć już nie podpisze" - czytamy na portalu.

Nie bez znaczenia ma być napięta atmosfera wokół kadry spowodowana tzw. aferą premiową, która wybuchła jeszcze podczas trwania mistrzostw świata w Katarze. "Od naszych informatorów słyszymy, że nie bez znaczenia w kontekście dalszej decyzji Biedronki jest zamieszanie z tzw. aferą premiową, która wybuchła już po powrocie piłkarzy z mistrzostw świata w Katarze oraz ogólna atmosfera, jaka wytworzyła się wokół kadry w trakcie i po katarskim mundialu" - poinformował "Business Insider Polska".