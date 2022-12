Jakub Moder wraca po ośmiu miesiącach przerwy. "Nie ma lepszego uczucia"

- Kiedy usłyszałem diagnozę po rezonansie, popłakałem się. Tydzień temu wywalczyliśmy awans na mundial. Na boisku usłyszałem trzask w kolanie. Już wtedy wiedziałem, że to coś poważnego - w programie "Foot Truck" mówił Jakub Moder, który w kwietniu zerwał więzadła krzyżowe.

I przez ten uraz ominął mundial w Katarze. - Naszej grze w Katarze brakowało nieco kreatywności w środku pola. Kiedy znów dostępny będzie Moder, otworzą się przed nami dodatkowe możliwości. Fakt jest taki, że nasze możliwości będą się zwiększały. Moder był kluczowym zawodnikiem w spotkaniu barażowym ze Szwecją - na antenie TVP Sport, w słynnej rozmowie z Jackiem Kurowskim, mówił Czesław Michniewicz.

I dodał: - To zawodnik, który daje tempo, umie zagrać prostopadłe podania. To na dziś piłkarz, którego w kadrze nie da się zastąpić. Brakuje go nam. To zupełnie inny zawodnik w porównaniu do tych, którymi dysponowaliśmy.

Moder wraca

19 grudnia, czyli po około ośmiu miesiącach, Jakub Moder wreszcie wrócił na boisko i kopnął piłkę. Na razie tylko na treningu. - Nie ma lepszego uczucia - skomentował swoje zdjęcie. Prognozy są takie, że do gry ofensywny pomocnik Brighton może wrócić w marcu.

Dotychczas Moder uzbierał 40 spotkań w Premier League. A w reprezentacji Polski zadebiutował 4 września 2020 roku podczas meczu Ligi Narodów z Holandią. Ma na koncie 20 spotkań w biało-czerwonej koszulce oraz dwa gole. Według ostatnich doniesień medialnych zawodnik wróci do gry w marcu 2023 roku.