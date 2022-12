Media podają główny powód, przez który Michniewicz odejdzie z reprezentacji Polski

Choć selekcjoner Czesław Michniewicz zrealizował cele, które zostały przez nim postawione, gdy przejmował reprezentację, to wiele wskazuje na to, że jego współpraca z polską kadrą dobiegnie końca. Cezary Kulesza w ostatnim wywiadzie przyznał, że decyzja jest już praktycznie podjęta i za kilka dni zostanie przedstawiona w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mecz Francja-Argentyna elektryzował kibiców. "Mógł się różnie potoczyć"

Afera premiowa zgubiła selekcjonera. Dziennikarze nie mają wątpliwości

Dziennikarze nie mają wątpliwości, że przyszłość Michniewicza jest już przesądzona. W ostatnich dniach więcej niż o wyniku sportowym osiągniętym na mundialu mówi się o tzw. aferze premiowej i jej kulisach. Według Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego" właśnie to zgubiło selekcjonera.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Michniewicz zaszkodził sobie w oczach Cezarego Kulesza, wcale nie stylem. To jeszcze by się dało obronić, a przez te niejasne rzeczy przy premiach, kto kogo wzywał, jak dzielił te pieniądze, kto się z kim kłócił, to zdecyduje o tym, że Kulesza nie przedłuży tego kontraktu. Prezes nie lubi być pomijany, jeśli chodzi o pieniądze - przyznał w programie "Misja Katar".

Media: Gigantyczna pensja dla nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Olkowicz przyznał, że także on sam jest zmęczony całą sytuacją związaną z tym, co w ostatnim czasie dzieje się wokół kadry. - Jestem tym zmęczony. Nie chciałbym o tym rozmawiać, ale cały czas spływają nowe informacje. Zastanawiało mnie, dlaczego piłkarze tak walczyli o te 5-10 proc. Okazało się, że to był duży tort. Przy pierwszym podziale premii nie wszyscy w sztabie kadry poczuli się dowartościowani. Nie wszyscy ludzie z cienia, ale bardzo ważni uważali, że dostali tyle, ile powinni. To dlatego piłkarze walczyli o te dodatkowe pieniądze, bo chcieli to podzielić dla sztabu.

"L'Equipe": Marciniak popełnił poważny błąd przy golu. Francuzi mają rację. Tylko w teorii

Podobnego zdania był Jarosław Koliński, który podkreślił, że jest wręcz zniesmaczony całą sytuacją. - Kompletnie nie spodziewałem się, że dyskusja o reprezentacji sprowadzi się do dzielenia pieniędzy. Myślałem, że będziemy rozmawiali tylko o stylu i czy na jego podstawie sądzimy, że Czesław Michniewicz powinien prowadzić reprezentację. Dziś to poszło tak daleko, że jestem tym totalnie zniesmaczony.