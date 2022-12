Wciąż nie wiadomo, czy Czesław Michniewicz będzie selekcjonerem reprezentacji Polski w 2023 r. Choć spotkał się z Cezarym Kuleszą i zarządem PZPN-u, to prezes nie podjął decyzji o przedłużaniu obecnej umowy, która wygasa wraz z końcem roku. W związku z tym albo zostanie podpisany całkowicie nowy kontrakt, albo Michniewicz nie dostaje kolejnej szansy. Kulesza postanowił przerwać milczenie ws. trenera. W najnowszym wywiadzie skomentował sytuację kontraktową Michniewicza.

Kulesza nt. sytuacji Michniewicza. "Wkrótce ogłoszę, co zdecydowałem"

Michniewicz został nominowany na selekcjonera reprezentacji Polski przez Kuleszę w styczniu 2022 r. Od tego czasu zdołał awansować na mundial, utrzymać się w elicie Ligi Narodów oraz wyjść z grupy na MŚ, na co czekaliśmy aż 36 lat. Mimo dobrego wyniku sportowego wiele do życzenia pozostawiają styl gry i atmosfera wokół kadry, która zepsuła się poprzez wydarzenia pozaboiskowe, takie jak afera premiowa.

W mediach przeważają głosy, że Michniewicz pożegna się z posadą selekcjonera. Kulesza potwierdza, że były rozmowy, nie skorzystał z klauzuli, ale jednocześnie nie zamknął mu drzwi. Jednak na ostateczną decyzję prezes każe jeszcze trochę poczekać.

- Czy skorzystaliśmy z klauzuli przedłużenia kontraktu selekcjonera? Nie. Ale czy rozmawialiśmy, co dalej? Tak. W poniedziałek rozmawiałem więc z selekcjonerem i poinformowałem go o mojej decyzji. W środę doszło do dyskusji z wiceprezesami, natomiast w czwartek - z całym zarządem PZPN. Selekcjoner podsumował mundial, przeanalizował swoją pracę, opowiedział o wnioskach po Katarze. Jednocześnie każdy z obecnych na sali mógł zadać mu pytanie albo wygłosić swoje zdanie. Każdego wysłuchałem. I wkrótce ogłoszę, co zdecydowałem - powiedział Kulesza w rozmowie z Interią.

Kto za Michniewicza?

W ostatnich dniach pojawiło się kilka zagranicznych i polskich nazwisk w kontekście posady selekcjonera reprezentacji Polski. Jako faworyta wskazywano Andrija Szewczenkę, ukraińską legendę i byłego selekcjonera kadry Ukrainy. Kulesza jednak się z nim nie kontaktował, tak samo jak z kilkoma innymi zagranicznymi trenerami. Potwierdził, że wpływają oferty i nie zamierza się zamykać tylko na trenerów z kraju. Zdementował tym samym doniesienia o wymogu znajomości języka polskiego lub rosyjskiego.

- Ciekawi mnie, skąd biorą się takie plotki. Albo ta, że kluczowym kryterium wyboru selekcjonera jest znajomość przez kandydata języka polskiego lub rosyjskiego. Żebym mógł się z nim dogadać. To absurd. Nigdy takiego kryterium nie było i obecnie również go nie ma. Selekcjoner powinien być dobry, jego paszport nie ma decydującego znaczenia. Paulo Sousa nie znał polskiego, a nie mieliśmy problemu, żeby porozmawiać. W federacji jest wiele osób znających kilka języków obcych i one zawsze służą mi pomocą. W ostatnich dniach codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń z całego świata. Także od trenerów poważnych, doświadczonych i z sukcesami - mówił prezes PZPN.

Wśród potencjalnych kandydatów przewijały się naprawdę głośne i mocne nazwiska, jak Andrea Pirlo, Vladimir Petković, Paulo Bento, Domenico Tedesco, Roberto Martinez i Nenad Bjelica. Mówiło się też o Macieju Skorży, ale ten znalazł pracę w japońskim Urawa Reds. Kulesza jednak zdementował, że się z nim kontaktował.

W weekend media informowały, że Kulesza ma spotkać się z Michniewiczem w najbliższą środę lub czwartek. Wtedy ma przekazać mu swoją ostateczną decyzję.