Wymarzony kandydat za Michniewicza? "Chętnie by tę pracę wziął"

Chociaż Czesław Michniewicz dalej, oficjalnie, jest selekcjonerem reprezentacji Polski, tak w mediach od kilku dni trwa prawdziwa giełda nazwisk trenerów, którzy mogliby zastąpić 52-latka na tym stanowisku. W ostatnich godzinach na tapecie pojawiła się osoba byłego trenera reprezentacji Belgii, Roberto Martineza, o czym informował Roman Kołtoń. Innym zagranicznym kandydatem okazuje się być Herve Renard, którego Arabia Saudyjska mierzyła się z Polską podczas mistrzostw świata w Katarze. Wtedy Polska wygrała 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Boxing Night w Toruniu. Runowski powalił Szulewskiego

"Odpowiednie warunki finansowe" jednym z warunków Herve Renarda do objęcia reprezentacji Polski

Renard ma być jedną z opcji do zastąpienia Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Taką informację przekazał Bożydar Iwanów podczas programu "Nocne Gadki" w Meczyki.pl.

- Temat Herve Renarda jest grany. Wiem ze swoich źródeł, że jest polecany i on chętnie by tę pracę wziął, oczywiście przy odpowiednich warunkach finansowych - powiedział Iwanow.

Może się to łączyć z ostatnimi 54-latka, który w ostatnich dniach powiedział, że jest gotowy prowadzić silniejszą reprezentację. - Z natury jestem powściągliwy i staram się twardo stąpać po ziemi, być skromnym. Wiem jednak, że czasem dobrze coś powiedzieć na głos. Będąc szczerym, muszę powiedzieć, że czuję się na siłach, aby prowadzić silniejszą reprezentację - zdradził na łamach "RMC" Francuz, który od 2019 roku pracuje z Arabią Saudyjską.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Dodatkowo warto przypomnieć słowa Renarda z kwietnia bieżącego roku. Wtedy, po losowaniu grup mistrzostw świata, przyznał, że chciałby w przyszłości zostać trenerem Polaków. - Kiedyś chciałbym zostać waszym selekcjonerem. To byłoby coś szczególnego - powiedział Herve Renard.

Jednakże karuzela nazwisk z ewentualnymi następcami Czesława Michniewicza kręci się w najlepsze, ale, poza opcjami zagranicznymi, pojawiają się także nazwiska z Polski. Jednym z nich jest to Jana Urbana. - To nie jest moment na rozmowę o zmianie trenera. Z tego, co wiem, Czesław Michniewicz ma kontrakt do końca 2022 roku. Umowa mogła być od razu przedłużona, ale ostatecznie do tego nie doszło. Nie ma więc co się dziwić, że w media pojawiają się różne spekulacje. Mnie proszę nie wciągać w te dyskusje - komentował Urban.