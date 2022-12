Michniewicz tłumaczy się ze spotkania z Morawieckim. "Nie pomyślał"

W czwartek, 15 grudnia doszło do spotkania zarządu PZPN z Czesławem Michniewiczem, na którym selekcjoner podsumowywał ostatnie miesiące pracy. - To nie było żadne przesłuchanie. Każdy, kto chciał, mógł zadać pytanie - to Sport.pl usłyszał od jednej z osób w PZPN. Potem federacja opublikowała oświadczenie, ale zabrakło w nim wiążących deklaracji. "Odbyliśmy konstruktywną, prawie dwugodzinną rozmowę. W najbliższym czasie prezes Cezary Kulesza podejmie decyzję w sprawie selekcjonera drużyny narodowej" - czytamy w oświadczeniu.

Ujawniono kulisy spotkania Michniewicza z Zarządem PZPN. "Wrażenie, jakbym oglądał jeszcze jeden jego wywiad"

O kolejnych szczegółach spotkania Czesława Michniewicza z Zarządem PZPN napisał "Przegląd Sportowy". Z artykułu dowiadujemy się, że Michniewicz był dobrze przygotowany do spotkania, a jego ogromnym atutem było wypełnienie wszystkich strategicznych zadań. Głównym zarzutem była kwestia premii od rządu i spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kadrowiczami. "Podobno tłumaczył się, że do spotkania z premierem doszło tuż przed wylotem na mundial, że był zaangażowany w wiele bieżących spraw kadry i nie pomyślał, że należy zadbać o obecność prezesa" - czytamy.

Okazuje się, że przeszkodą może być też niechęć kilku czołowych piłkarzy reprezentacji Polski do dalszej współpracy z Czesławem Michniewiczem. "On sam temu żywo zaprzeczał, ale sygnały płynące z szatni działają na jego niekorzyść" - pisze "Przegląd Sportowy". Gazeta jednak nie podaje personaliów. - Miałem wrażenie, jakbym oglądał jeszcze jeden jego wywiad, podobny do tych, które udzielił po mundialu. Te same argumenty i uwagi. Może tylko ocena sportowa była bardziej pogłębiona - przekazał "PS" jeden z działaczy PZPN.

Co dalej z przyszłością Czesława Michniewicza? Na razie wiadomo, że jego kontrakt z PZPN wygasa z końcem 2022 roku, a 12 grudnia minął graniczny termin zastosowania klauzuli przedłużenia umowy na ustalonych warunkach. Mimo wszystko wciąż pozostaje możliwość dalszej współpracy z Michniewiczem. Ruszyła jednak giełda nazwisk. Portal WP SportoweFakty poinformował o kandydaturze Portugalczyka Paulo Bento, a Sport.pl dowiedział się od PZPN, że do federacji wpłynęły CV od agentów Claudio Ranieriego, Domenico Tedesco czy Andrei Pirlo.