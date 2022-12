Rzecznik etyki PZPN: "Jak się komuś coś obiecuje, powinno się to zrobić poważnie"

Reprezentacja Polski od powrotu z mistrzostw świata w Katarze musi się mierzyć z poważnym kryzysem wizerunkowym. Wszystko przez premię, którą przed wylotem obiecał premier Mateusz Morawiecki. Pomysł przekazania 30 lub 50 mln dla sportowców, w dobie kryzysu i panującej inflacji, spotkał się z gigantyczną falą krytyki.

Rzecznik etyki PZPN o premiach dla piłkarzy: "Jak się komuś coś obiecuje, powinno się to zrobić poważnie"

Do afery odniósł się rzecznik etyki PZPN w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Funkcję tę pełni duchowny i doktor habilitowany nauk teologicznych ksiądz Jerzy Kostorz. Za najbardziej szkodliwy w całej sprawie uznał sposób, w jaki doszło do złożenia obietnicy.

- Jeżeli rzeczywiście miało to taki charakter, że na pięć minut przed wylotem ktoś coś komuś obiecał, a na dodatek obiecującym jest premier kraju, popełniono błąd. Powinno to mieć zupełnie inną rangę. Wyglądałoby to znacznie lepiej, gdyby było wcześniej zaplanowane - stwierdził ks. Kostorz. Zauważył też tego przykre konsekwencje. - Efekt jest taki, że psuje wizerunek tego, co pod względem sportowym osiągnęliśmy na mistrzostwach świata. Inna sprawa, że jak się komuś coś obiecuje, powinno się to zrobić poważnie - przyznał.

Mimo dużego poruszenia w kraju ksiądz nie wydał oficjalnego stanowiska jako rzecznik etyki PZPN. - Mam wrażenie, że tu jest o wiele więcej emocji, niedopowiedzeń, jakichś spontanicznych obietnic aniżeli prawdy. Tak mogę powiedzieć na obecnym etapie, ale oczywiście nadal przyglądam się sprawie - tłumaczył.

Ksiądz broni Czesława Michniewicza: "Kto z nas jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień"

Ksiądz Kostorz został także zapytany o emocje w momencie wyboru Czesława Michniewicza i ewentualne wątpliwości w związku z oskarżeniami o domniemany udział w aferze korupcyjnej sprzed lat. - W chwili wyboru Czesława Michniewicza na selekcjonera, słysząc też o wszystkich kulisach nominacji, pomyślałem sobie w duchu biblijnym: kto z nas jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Uważam, że każdy zasługuje na kolejną szansę w swoim życiu - odpowiedział.