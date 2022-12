"To wbijanie noża w plecy". 69-krotny reprezentant Polski reaguje

Reprezentacja Polski odniosła spory sukces, wychodząc z grupy mistrzostw świata po raz pierwszy od 36 lat. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza odpadła w 1/8 finału po porażce 1:3 z Francją. Po powrocie do kraju dwoma głównymi tematami wokół reprezentacji Polski jest przyszłość Czesława Michniewicza oraz tzw. afera premiowa. - To pokazuje chaos i bałagan organizacyjny, który ktoś próbuje rozgrywać na swoją korzyść, kładąc na ruszcie tego, którego najłatwiej zgrillować, a więc Czesława Michniewicza - stwierdził Marek Koźmiński w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Były reprezentant Polski mówi o reakcji Kuleszy na aferę premiową. "Wbijanie sobie noża w plecy"

Tomasz Kłos rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" na temat reprezentacji Polski po mistrzostwach świata w Katarze. Były obrońca Wisły Kraków odniósł się do "afery premiowej" i stwierdził, że Cezary Kulesza może być zawiedziony całą sytuacją. - To jest dla mnie dziwna sytuacja z tym wszystkim. Jeśli Kulesza wypowiedział się, że on o tym nic nie wiedział i okazuje się, że faktycznie tak było, nie jest to za miłe. Jeśli to nie było konsultowane z prezesem PZPN, jest to wbijanie sobie noża w plecy - powiedział.

Czy Michniewicz wciąż powinien być selekcjonerem? "To trudny, złożony temat"

Kłos nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Czesław Michniewicz wciąż powinien być selekcjonerem. - To trudny, złożony temat. Jeśli mamy spojrzeć na to, jaki cel miał do zrealizowania Michniewicz, to go zrealizował. Jeśli jednak nasza piłka ma wyglądać tak, jak wyglądała w Katarze, to trzeba się nad tym poważnie zastanowić. Nie o wszystkim decyduje taktyka. Dziś dużo się zastanawiamy na temat wyboru selekcjonera. Nie ma znaczenia czy będzie to Michniewicz, czy inny trener, jeśli nie będzie w kadrze zawodników, którzy wezmą na swoje barki dużo więcej - przyznał.

Wspomniał też o trudnych początkach pracy selekcjonera. - Rozumiem, że Czesław Michniewicz był od samego początku atakowany, pojawił się temat słynnych telefonów, były znaki zapytania. Wiadome jest, że jeśli prezes PZPN podpisuje kontrakt z selekcjonerem, to trzeba mu dać przestrzeń i spokój w pracy. Mundial to spora nauczka dla Michniewicza. Być może to jest impuls, by swoją taktykę zmienić i zagrać inaczej. Jak nie teraz, to kiedy? - uważa były reprezentant Polski.

O tym, czy Czesław Michniewicz utrzyma stanowisko selekcjonera, dowiemy się w najbliższych dniach. Jego kontrakt z PZPN obowiązuje do końca 2022 roku. Informowaliśmy w Sport.pl, że w czwartek, 15 grudnia ma się odbyć spotkanie zarządu z trenerem. W międzyczasie pojawiają się też spekulacje o innych kandydaturach.