Trener Belgów dostał pytanie o pracę w Polsce. Już daje wskazówkę Kuleszy

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza na razie nie przedłużył umowy z Czesławem Michniewiczem i będzie dyskutował o kwestii przyszłości szkoleniowca w reprezentacji Polski w kolejnych tygodniach. Zaczął już także sondować zainteresowanie stanowiskiem trenera kadry w przypadku innych osób.

Wolny już niedługo będzie trener jednej z czołowych reprezentacji Europy, Roberto Martinez. Belgowie pożegnają się z hiszpańskim szkoleniowcem wraz z końcem roku i w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2024 roku poprowadzi ich już ktoś inny. Tym samym Martinez będzie miał wolne pole do prowadzenia negocjacji z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

- Do końca roku obowiązuje mnie umowa, o której wspomniałem. Potem będę chciał pewnie trochę odpocząć z rodziną. Pod względem formalnym rozmowy są możliwe od stycznia - zaznaczył Martinez w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Martinez "bez sprecyzowanych planów". PZPN musi najpierw wyjaśnić przyszłość Michniewicza

- Nie mam sprecyzowanych planów. Do żadnego klubu czy reprezentacji nie mam bliżej czy dalej, bo nie prowadziłem negocjacji. Tak naprawdę to nigdy nie wiesz, co ci przyniesie przyszłość. Nawet ta najbliższa - ocenił Martinez.

W wywiadzie podsumował też swoje sześć lat w roli szkoleniowca Belgów. - Praca z Belgią była czystą przyjemnością z kilku powodów. Lubię budować, a tego słowa nie ograniczam tylko do drużyny. Dla mnie równie ważne jest położenie fundamentów, zrobienie czegoś, co da owoce wtedy, gdy mnie już prawdopodobnie w tym miejscu nie będzie. Selekcjoner musi działać dwutorowo: jedno to tu i teraz, a więc rezultaty. Ale równie ważna jest przyszłość - wskazał trener.

- Nie chcemy się spieszyć - powtarza w ostatnich dniach prezes PZPN Cezary Kulesza, który decyzję w sprawie przyszłości selekcjonera chce podjąć kolegialnie. "Z naszych informacji wynika, że Czesław Michniewicz może raczej liczyć na poparcie zarządu, ale to jeszcze nie oznacza, że zachowa stanowisko" - pisze dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak o sytuacji Michniewicza. Dopiero jej rozstrzygnięcie sprowokuje większą obecność nazwisk potencjalnych następców szkoleniowca, nie tylko w mediach, ale i działaniach szefa związku.