Zarząd PZPN skłania się ku jednej opcji ws. Michniewicza. Czas rozliczenia

- W tym tygodniu wszystko powinno być jasne. No, najpóźniej na początku przyszłego - usłyszeliśmy w środę w PZPN, pytając o przyszłość Czesława Michniewicza. Ta wciąż jest niejasna. Kontrakt selekcjonera wygasa 31 grudnia, PZPN nie skorzystał z opcji automatycznego przedłużenia, na co miał tydzień od ostatniego meczu na mundialu - 4 grudnia Polska przegrała 1:3 z Francją w 1/8 finału.

W środę po południu Michniewicz stawił się w siedzibie PZPN przy ul. Bitwy Warszawskiej. Rozmawiał z prezesem Cezarym Kuleszą, ale spotkał się także z wiceprezesami - Henrykiem Kulą, Maciejem Mateńko, Wojciechem Cyganem - i sekretarzem związku Łukaszem Wachowskim.

To było już drugie spotkanie Michniewicza z Kuleszą. Trzecie odbędzie się w czwartek, ale już w szerszym gronie, bo wtedy zbiera się zarząd PZPN. I to właśnie to spotkanie może być kluczowe w sprawie przyszłości selekcjonera. Trener ma się na nim rozliczyć nie tylko z tego, co i w jaki sposób udało mu się zrealizować w ostatnich miesiącach, ale też mówić o planie na zbliżające się eliminacje Euro 2024, które startują już w marcu.

- Nie chcemy się spieszyć - powtarza w ostatnich dniach Kulesza, który decyzję o przyszłości selekcjonera chce podjąć kolegialnie. Z naszych informacji wynika, że Michniewicz może raczej liczyć na poparcie zarządu, ale to jeszcze nie oznacza, że zachowa stanowisko.

Michniewicz objął reprezentację Polski 31 stycznia po tym, jak z kadry miesiąc wcześniej zrejterował Paulo Sousa. Osiągnął wszystkie postawione przed nim cele - wygrał baraż ze Szwecją i awansował na mistrzostwa świata, gdzie po 36 latach Polska po raz pierwszy wyszła z grupy, W międzyczasie Michniewicz utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

To na pewno przemawia na jego korzyść. Ale po odpadnięciu z mundialu na kadrę spadło też dużo krytyki. Nie tylko za defensywny i zachowawczy styl, w jakim grała w Katarze, ale przede wszystkim z powodu afery, która rozpętała się przy okazji premii za wyjście z grupy, co przed wylotem do Kataru sztabowi oraz piłkarzom obiecał premier Mateusz Morawiecki.

Pieniędzy nie ma, ale niesmak pozostał. "Afera premiowa" jeszcze długo będzie ciągnąć się nie tylko za Michniewiczem, ale też za piłkarzami reprezentacji Polski, władzami PZPN i przede wszystkim rządem. W najbliższych dniach się okaże, czy ten niesmak będzie dla Kuleszy przeszkodą w kontynuowaniu współpracy z dotychczasowym selekcjonerem.