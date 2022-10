Jakub Kamiński wskazał najlepszego piłkarza na świecie. "Niesamowity"

Meksyk, Arabia Saudyjska oraz Argentyna - tak przedstawia się zestaw rywali reprezentacji Polski podczas nadchodzących mistrzostw świata w Katarze. Faworytem grupy wydają się być Argentyńczycy, których liderem jest Leo Messi. Podobnego zdania jest pomocnik polskiej kadry, Jakub Kamiński.

Jakub Kamiński o grupowych rywalach. "Argentyna może wygrać Puchar Świata"

20-letni zawodnik w ostatnich dniach udzielił wywiadu dla ESPN. Zauważył, że Argentyńczycy nie tylko będą faworytami do wygrania rywalizacji grupowej, ale też do sięgnięcia po triumf w całym turnieju. - Dla mnie to bardzo dobra rzecz. Myślę, że Argentyna może wygrać Puchar Świata i spodoba mi się gra przeciwko Leo Messiemu, który moim zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie i w historii. To byłoby bardzo dobre doświadczenie - powiedział Polak i dodał: - Argentyna jest faworytem grupy. Myślę, że możemy walczyć z Meksykiem o drugie miejsce. I mam nadzieję, że nam się uda.

- To niesamowity piłkarz. Widziałem go grającego w wielu meczach, jest świetnym graczem. Jego lewa stopa jest najlepsza na świecie. Jego gole nie mają sobie równych, jego podania są znakomite - tak ocenił z kolei Leo Messiego.

Kamiński o Robercie Lewandowskim. "On jest naszą siłą"

Podczas mundialu liderem reprezentacji Polski będzie Robert Lewandowski. Na udane występy napastnika FC Barcelony liczą też jego koledzy z kadry. - On jest wielkim przywódcą. Mówimy o innym poziomie futbolu. Pragnienie celów, które ma, jest niesamowite. Strzela wiele goli. Jest naszym liderem i mam nadzieję, że jest w dobrej formie podczas mistrzostw s wiata. To będzie kluczowe, ponieważ jest bardzo ważne, On jest naszą siłą. Jest ważny dla naszych kibiców i zrobi wszystko dla naszej reprezentacji - zaznaczył.

- Robert dużo rozmawia z młodymi zawodnikami, jest doświadczonym zawodnikiem. Musimy wykorzystać wiedzę i słuchać rad. Bardzo angażuje się w trening. Czasami jest zabawny, czasami bardzo poważny, ale jest świetnym przywódcą, kapitanem - dodał piłkarz Wolfsburgu.