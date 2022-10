Były piłkarz Legii zażartował sobie z Rosjan. "To byłoby wydarzenie"

Reprezentacja Polski poznała swoją grupę w eliminacjach do Euro 2024. We Frankfurcie nasza kadra byłą wybierana z pierwszego koszyka, więc teoretycznie mogła uniknąć tych najtrudniejszych i najbardziej niewygodnych rywali. Los okazał się dość łaskawy dla "Biało-czerwonych". Polska grupa to praktycznie "grupa marzeń". Polska kadra trafiła do grupy E, gdzie jest łącznie pięć zespołów. Naszymi rywalami są Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia.

Tomas Pekhart: "Faworytami są Polacy i Czesi"

Na papierze najpoważniejszym rywalem zdają się być Czesi. Kilka miesięcy temu mogli być rywalami Polaków w barażach o mistrzostwa świata. W półfinale przegrali jednak ze Szwedami. - W ostatnich meczach nie graliśmy zbyt dobrze, nie osiągaliśmy też dobrych wyników – powiedział w rozmowie z Interią były napastnik Legii Warszawa Tomas Pekhart. - Można powiedzieć, że nasza reprezentacja ma problem. Wpływa na to fakt, że nasze gwiazdy, takie jak Tomáš Soucek czy Patrik Schick, nie są obecnie w najlepszej formie. Natomiast Polska ma w tym momencie piłkarzy, którzy grają na nieco wyższym poziomie. Na papierze faworytami są Polacy i Czesi, chociaż macie teraz silniejszy zespół niż my – dodał.

Po wylosowaniu Czechów w Internecie pojawiły się żarty, że mecze odbędą się w Kralovcu. To czeska nazwa na miasto, które oficjalnie nosi nazwę Kaliningrad. Kiedy miasto było w granicach Polski nosiło nazwę Królewiec. Teraz jest stolicą obwodu kaliningradzkiego, czyli eksklawy Federacji Rosyjskiej. W internecie popularny jest teraz dowcip mówiący o tym, że ten region należy do Czechów na mocy referendum, w którym przytłaczająca większość mieszkańców opowiedziała się za przyłączeniem tego regionu do Czech. Ma to na celu wyśmianie "referendów", które przeprowadziła Rosja na okupowanych przez siebie terenach należących do Ukrainy. Dotarły one również do Pekharta.

- Cały czas o tym dyskutujemy. Albo zagramy w Pradze, zapewne na stadionie Slavii, albo właśnie w Kralovcu. To dopiero byłoby wydarzenie – zaśmiał się piłkarz.

Mecz wyjazdowy z Czechami odbędzie się 24 marca i będzie to pierwsze spotkanie Polaków w tych eliminacjach. Zakończymy je również meczem z Czechami na własnym terenie 17 listopada.