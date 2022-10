Krychowiak chce do Legii. Już teraz. Ale grać w niej nie będzie

Grzegorz Krychowiak trafił na wypożyczenie do Al-Shabab na początku lipca tego roku. Polski pomocnik szczególnie zachwycił w meczu Al-Feiha, gdzie strzelił dwa piękne gole, a jego zespół wygrał 2:1. - Wiedziałem, że jest tutaj gorąco i że pogoda jest zupełnie inna niż w Europie, ale to pozwoli mi łatwiej przygotować się do mundialu. Organizm się przyzwyczaja do takich temperatur, więc pod względem wydolnościowym robisz większy postęp - mówił Krychowiak w rozmowie z TVP Sport. Pomocnik zagra ostatni mecz w barwach Al-Shabab 15 października, czyli ponad miesiąc przed mundialem. Co dalej?

Grzegorz Krychowiak w Legii Warszawa? Trwają zaawansowane negocjacje

Dziennik "Piłka Nożna" informuje, że Grzegorz Krychowiak będzie przygotowywał się do mistrzostw świata w Polsce. Pomocnik Al-Shabab negocjuje z Legią Warszawa możliwość brania udziału w treningach, aby być w rytmie przed mundialem. Rozmowy są na zaawansowanym poziomie. Podobną sytuację miał Sebastian Szymański przed transferem do Feyenoordu Rotterdam, który przygotowywał formę fizyczną z rezerwami Legii.

Grzegorz Krychowiak mógł trafić do Legii Warszawa kilka miesięcy temu, jeszcze zanim pojawił się temat gry w AEK-u Ateny w poprzednim sezonie. Dlaczego się nie udało? - Nie można nigdy mówić nigdy. Z dnia na dzień sytuacja polityczna zmusiła mnie do tego, żebym odszedł z Rosji. Szukałem nowego pracodawcy i Legia była zainteresowana. Nie ukrywam, że byłem bardzo blisko, ale na koniec dnia wybrałem inny kierunek. Ale nie żałuję - stwierdził Krychowiak na kanale "Po Gwizdku" na YouTube.

Portal weszlo.com zapytał Vicente Moreno, trenera Al-Shabab, o dyspozycję fizyczną Grzegorza Krychowiaka. Hiszpański szkoleniowiec nie szczędził miłych słów w stronę polskiego pomocnika. - Grzegorz Krychowiak to bardzo ważna postać w mojej drużynie. Jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, to daje nam przewagę w środku pola. Nie musicie się martwić o to, czy będzie w formie na mistrzostwa świata. Robimy wszystko, żeby był gotowy na turniej. Spotkałem się z trenerem waszej reprezentacji, odbyliśmy ciekawą i konkretną rozmowę - mówił Moreno.