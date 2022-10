Hitowy mecz Polski? Michniewicz zdradza szczegóły. "Wstępnie rozmawialiśmy"

Przed reprezentacją Polski wielkie wyzwanie, jakim będzie udział w mistrzostwach świata w Katarze. Kolejną dużą imprezą piłkarską, na której będą mogli zagrać biało-czerwoni, będzie EURO 2024. O awans na ten turniej powalczą w grupie eliminacyjnej z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią.

Polska zagra mecz towarzyski z Niemcami? Czesław Michniewicz: Jest szansa

W kwalifikacjach do EURO 2024 utworzono dziesięć grup, w trzech z nich zagra sześć zespołów. W pozostałych siedmiu, w tym "polskiej", będzie po pięć drużyn. To oznacza, że w czasie, gdy niektóre drużyny będą rywalizować w meczach eliminacyjnych, biało-czerwoni będą mogli rozgrywać spotkania towarzyskie.

Wiele wskazuje na to, że Polacy skorzystają z tej możliwości. W dodatku okazuje się, że przeciwnikiem może być drużyna z najwyższej półki. - Jest szansa, że w czerwcu zagramy towarzysko. Wstępnie rozmawialiśmy z Hansim Flickiem, więc możliwe, że będą to Niemcy - powiedział Michniewicz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Na ten miesiąc Polacy mają zaplanowany tylko jedno spotkanie kwalifikacyjne, na wyjeździe z Mołdawią (20.06). Niemcy jako gospodarze EURO 2024 nie będą brać udziału w eliminacjach, stąd poszukują rywali, z którymi w tym czasie mogliby zagrać towarzysko.

Selekcjoner dostrzega kilka atutów takiego sparingu. Nie dość, że będzie można lepiej przygotować zawodników, to starcie z tak klasowymi przeciwnikiem będzie bardziej wartościowe pod kątem szkoleniowym. - Mecze w czerwcu wypadają nawet 20 dnia tego miesiąca, a ligi kończą się pod koniec maja i zawsze jest problem, jak przygotować piłkarzy. Do meczu towarzyskiego jest o to łatwiej. Starcia o punkty z Andorą czy San Marino niewiele wnoszą do rozwoju piłkarzy poza tym, że mogą poprawić statystyki. Lepiej zagrać towarzysko z kimś silnym, co może wskazać nasze mankamenty - tłumaczy.

Kiedy Polska rozpocznie grę w eliminacjach EURO 2024? Pierwsze mecze w marcu

Pierwsze mecze w eliminacjach EURO 2024 Polacy rozegrają w marcu 2023 roku. Najpierw zmierzą wyjeździe z Czechami (24.03), a potem podejmą u siebie Albanię (27.03). Aby awansować na turniej, będą musieli zająć co najmniej drugie miejsce w swojej grupie. Jeśli nie uda im się tego zrobić, o kwalifikację powalczą w barażach.