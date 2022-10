Wszystko sprzyja Polakom. W ten sposób mogą uniknąć potęg na Euro 2024

Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia - to rywale reprezentacji Polski w grupie E eliminacji do Euro 2024. Do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w Niemczech awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Śmiało należy stwierdzić, że awans jest absolutnym obowiązkiem Biało-Czerwonych, choć w razie niepowodzenia i tak najpewniej będą oni rywalizowali w barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Typujemy kadrę na mundial. Kto pojedzie do Kataru na pewno, a kto tylko prawdopodobnie

Rozstawienie na Euro 2024 zależy od eliminacji. Wielka szansa dla Polski

Nie należy ukrywać, że reprezentacja Polski wręcz musi zakwalifikować się na Euro, a jej celem powinno być także zwycięstwo w grupie eliminacyjnej. Jak się okazuje, każdy zdobyty punkt w meczach z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią może być bardzo istotny.

Jak poinformował Wojciech Frączek, to właśnie od wyników eliminacji będzie bowiem zależało rozstawienie drużyn w turnieju finałowym.

Niepowtarzalna szansa dla polskiej piłki. Nie chodzi tylko o awans

To oznacza, że reprezentacja Polski dzięki łatwej grupie eliminacyjnej staje przed dużą szansą nie tylko awansu na Euro 2024, ale też wysokiego rozstawienia w turnieju finałowym w Niemczech. To pozwoliłoby jej uniknąć największych i najlepiej dysponowanych potęg w fazie grupowej.

Warto tę szansę wykorzystać, tak jak już to się Polakom zdarzało w Lidze Narodów, gdzie dzięki odpowiednim wynikom Biało-Czerwoni wywalczyli pierwszy koszyk zarówno w eliminacjach do Euro 2020, jak i do Euro 2024.