Trener Czechów komentuje wylosowanie Polski. "Pokazaliśmy, że możemy"

Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia - to rywale reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024. Losowanie odbyło się w niedzielę w południe we Frankfurcie. I trzeba przyznać, że kadra Czesława Michniewicza miała w nim olbrzymie szczęście.

Teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem naszej kadry będą Czesi. To ćwierćfinaliści ostatnich mistrzostw Europy. Zespół Jaroslava Silhavego przegrał dopiero z Danią 1:2. Tak dobrze Czechom nie poszło w eliminacjach mistrzostw świata. Nasi południowi sąsiedzi przegrali w półfinale baraży ze Szwecją, czyli drużyną, którą kilka dni później wyeliminowali Polacy.

Tak Czesi nazwali Polaków. Wskazali ostateczną kolejność w grupie

Niezależnie od tego to jednak Czesi będą naszym najtrudniejszym przeciwnikiem. Wskazuje na to też światowy ranking FIFA. Polacy zajmują w nim 26. miejsce, Czesi 35., a następna w kolejności jest dopiero 66. Albania.

Selekcjoner Czechów po losowaniu eliminacji Euro 2024

- Chcemy awansować na mistrzostwa Europy i wierzymy, że nas na to stać, bo na turniej pojadą po dwie najlepsze drużyny z grupy eliminacyjnej. Oczywiście to Polska jest faworytem naszej grupy, bo była losowana z pierwszego koszyka. Chcemy jednak walczyć z nią o pierwsze miejsce - w rozmowie z TVP Sport powiedział Silhavy.

I dodał: - Kiedy spoglądam na grupy B czy C, to tam naprawdę są silne reprezentacje. I cieszę się, że nie musimy rywalizować z tak trudnymi przeciwnikami.

Na koniec Silhavy odniósł się do naszej drużyny i meczu towarzyskiego, jaki zagraliśmy przed czterema laty w Gdańsku. Przegraliśmy wtedy 0:1 po golu Jakuba Jankto.

Tak Kulesza zareagował na losowanie el. Euro 2024. "Niedługo to udowodnimy"

- Robert Lewandowski to największa gwiazda waszej kadry i zawodnik wielkiego formatu, co pokazuje co tydzień w FC Barcelonie. Ale graliśmy ostatnio z Polską w 2018 r. i pokazaliśmy, że możemy z nią wygrać. Dlatego uważam, że teraz też możemy powalczyć o pierwsze miejsce w grupie - powiedział selekcjoner Czechów.

Eliminacje Euro 2024 zaczną się w marcu przyszłego roku i potrwają 12 miesięcy. Turniej finałowy od 14 czerwca do 14 lipca na 10 niemieckich stadionach.