Niepowtarzalna szansa dla polskiej piłki. Nie chodzi tylko o awans

Polska pozostaje mistrzem eliminacyjnych losowań. Najpierw zgrabnie przebiegła obok potęg z drugiego koszyka, a później wciąż unikała najsilniejszych rywali. Ale Czechom i Albańczykom też dopisują humory, bo w pierwszym koszyku nie było słabszego zespołu od Polski. Wyliczenia statystyków potwierdzają jednak odczucia z pierwszego rzutu okiem na tę grupę - awans na Euro jest niemal pewny. To grupa, z której trudno będzie nie wyjść.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

- Za nami bardzo dobre losowanie grup eliminacji ME. Będziemy faworytem grupy E, awans z pierwszego miejsca to nasz cel. Szanujemy rywali, ale wszyscy są w naszym zasięgu i liczę na to, że już niedługo to udowodnimy! - skomentował Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Losowanie marzeń Polaków w el. Euro 2024! Nie dało się trafić lepiej

Czas stworzyć reprezentację, która na Euro nie będzie trzęsła nogami

Pełna zgoda, ale niech wygranie tej grupy nie będzie jedynym celem. Reprezentacja - choć nie do końca dzisiaj wiemy, jaka dokładnie wówczas będzie ani nawet kto będzie jej selekcjonerem, bo eliminacje zaczną się w marcu 2023 r., czyli po mundialu w Katarze, a często po wielkich turniejach żegnają się z kadrą najbardziej doświadczeni zawodnicy i trenerzy - wreszcie może pogodzić doraźne punktowanie z rozwijaniem się i budowaniem czegoś przyszłościowego. Wylosowani rywale pozwalają grać ofensywniej, odważniej, przejmować inicjatywę, a także zastąpić weteranów młodszymi zawodnikami, którzy do takiej gry będą nadawali się bardziej. To zbyt łatwa grupa, by zadowalać się jedynie awansem, z którego później niewiele wyniknie, bo silniejsi rywale znów zabiorą nam piłkę, zepchną do defensywy i ograniczą nasz pomysł na mecz do wyprowadzenia paru kontrataków.

"W snach nie wymyśliłbym takiej grupy". Eksperci nie mają złudzeń

Nie wiemy też, w jakich humorach rozpoczniemy te eliminacje ani jakie problemy kadry będą nam się wówczas wydawały najbardziej palące. To wszystko zdeterminują wyniki i gra na mistrzostwach świata w Katarze. Ale pewne rzeczy w polskiej piłce nie zmieniają się od lat, niezależnie od aktualnego selekcjonera i akurat powoływanych piłkarzy. Boimy się przejmować inicjatywę, grać odważnie. Wolimy reagować na to, co zrobi przeciwnik i dostosowywać swoją grę do niego. Cierpimy w ataku pozycyjnym i wciąż wierzymy w mit, że najlepiej wychodzi nam gra z kontry. Selekcjonerzy powtarzają, że cel uświęca środki, więc jeśli na Stadion Narodowy przyjeżdża Austria, można oddać jej piłkę i skupić jedynie na wybijaniu jej sprzed swojego pola karnego, a później triumfalnie ogłosić, że cel został zrealizowany i remis jest zadowalający. Niech te eliminacje nie będą powtórką tych do Euro 2020, podczas których niewiele udało się zbudować. Niech szansę dostaną młodzi piłkarze, chcący i potrafiący grać odważniej. Niech selekcjoner - czy to będzie Czesław Michniewicz, czy ktoś inny - wykorzysta je do stworzenia mniej bojaźliwej reprezentacji, która później - już na samym turnieju - nie będzie trzęsła nogami przed Słowakami czy Szwedami, ale potrafiła zaproponować coś więcej.

Michniewicz reaguje na "grupę marzeń" Polaków. "Myślał indyk o niedzieli..."

Ta grupa to szansa, by pogodzić punktowanie z podejmowaniem ryzyka

Tak korzystne losowanie otwiera szansę, by reprezentacja Polski w 2024 r. nie tylko pojechała do Niemiec na mistrzostwa, ale była tam bardziej pewna siebie i lepiej grała w piłkę. Z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią da się pogodzić punktowanie z podejmowaniem większego ryzyka i testowaniem innych piłkarzy. Da się przeprowadzić tę rewolucję bez ofiar.

Awansują dwa najlepsze zespoły, więc jeśli miałbym wybrać - pierwsze miejsce po zachowawczej grze i wyrachowanej postawie w spotkaniach z Czechami albo drugie po odważnej grze, która być może doprowadzi do popełniania błędów, ale w szerszej perspektywie da wiele dobrego, postawiłbym na to drugie. W tych eliminacjach można bowiem wywalczyć coś znacznie cenniejszego niż sam awans.