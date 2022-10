Tak Czesi nazwali Polaków. Wskazali ostateczną kolejność w grupie

Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia - to skład grupy E w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2024 r. Dla nas to jest grupa wręcz wymarzona. Na papierze wygląda na naprawdę łatwą i awans z niej jest po prostu obowiązkiem. Najpoważniejszym rywalem wydają się być Czesi, którzy z dużym optymizmem podchodzą do wyników losowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski z problemami. "Plac budowy" [SPORT.PL LIVE #37]

"Grupa według zamówienia"

Czeskie media wskazują, że Polska była dla nich najlepszym możliwym trafem z pierwszego koszyka. "Trener Jaroslav Šilhavý nie mógł sobie wymarzyć korzystniejszej partii. Grupa według zamówienia. Spośród rozmieszczonych zespołów dostali najbardziej akceptowalną - Polskę. Polska, na którą chciał trafić Šilhavý, była najsłabszą drużyną w pierwszym koszyku razem z Węgrami" - pisze portal idnes.cz.

W redakcji wskazują, że należy cieszyć się, bo udało się uniknąć rozstawionych potęg oraz wymagających przeciwników z pozostałych koszyków. "Czesi uniknęli wyraźnych faworytów z pierwszego kosykza, nie dostali groźnych przeciwników z trzeciego i nieprzyjemnych z czwartego kosza. Przecież w trzecim koszyku czaiły się np. Norwegia z Haalandem, Szwecja, Islandia i poprawiająca się Słowenia. W czwartym Grecja, Turcja lub Gruzja" - czytamy.

"W snach nie wymyśliłbym takiej grupy". Eksperci nie mają złudzeń

Dodają też, że granie w mniejszej grupie zdecydowanie ułatwia walkę o pierwsze dwa miejsca, które dadzą awans na turniej. Przypomnijmy, że rozlosowano dziesięć grup - w siedmiu z nich jest po pięć zespołów, a w pozostałych trzech po sześć drużyn.

Awans jest obowiązkiem

Wszystko wskazuje na to, że Polska i Czechy mają autostradę do awansu na Euro 2024. Nasi południowo-zachodni sąsiedzi powtarzają, że przy takim losowaniu nie ma innej opcji niż pewna i spokojna kwalifikacja na turniej.

UEFA podjęła bardzo ważną decyzję ws. mistrzostw Europy

"Droga Do Euro w Niemczech jest wybrukowana, wystarczy po niej iść" - stwierdzono na portalu idnes.cz.

Czeska federacja piłkarska, wrzucając swoją grafikę z wynikami losowania do mediów społecznościowych, ustawiła siebie jako pierwszą w grupie. "Celem powinno być uratowanie pracy grafika po zakończeniu eliminacji i przypomnienie tej grafiki przy ostatecznych wynikach" - wskazał czeski dziennikarz Ondrej Zlamal.

Pierwsze mecze eliminacji już w marcu. Kwalifikacje potrwają do listopada 2023 r. Baraże, które zostaną utworzone na podstawie wyników z Ligi Narodów, odbędą się w marcu 2024 r.