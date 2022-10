Wyliczono szanse Polaków na awans do Euro 2024. Niewiarygodna szansa

Polacy poznali już swoich rywali w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2024 roku w Niemczech. Nasza reprezentacja od marca do listopada przyszłego roku będzie rywalizować w grupie E razem z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Los szeroko uśmiechnął się do naszych kadrowiczów, bo uniknęliśmy takich potęg, jak Francja czy Anglia. Dzięki temu nasze szanse na występ w turnieju finałowym wyraźnie skoczyły.

Czarny scenariusz się nie ziścił. Polska może być zadowolona z losowania

Jeszcze przed losowaniem na podstawie symulacji tysięcy możliwych grup ustalono, że prawdopodobieństwo udziału Polaków w Euro 2024 wynosiło aż 88% - podał użytkownik Twittera AbsurDB. W najlepszym wypadku mogłoby być nawet 99-procentowe. Żeby tak się stało, trzeba było jednak trafić na Bośnię i Hercegowinę, Armenię, Wyspy Owcze i Gibraltar. Najczarniejszy scenariusz zakładał grę z Francją, Ukrainą, Grecją i Słowacją, a wtedy nasze szanse by gwałtownie spadły do zaledwie 42,7%.

Polska trafiła niemal idealnie. Ponad 96% szans na awans

Ostatecznie los był dla nas bardzo łaskawy i bliżej było do ziszczenia się najbardziej pozytywnej opcji. Prawdopodobieństwo zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie E, dających gwarancję udziału w finałach Euro 2024, w przypadku Polaków wynosi aż 96,1%. Oczywiście szczęściu najpierw trzeba było pomóc. Inaczej wyglądałyby nasze nastroje, gdyby nie ostatnia wygrana w Lidze Narodów z Walią, która dała nam miejsce w pierwszym koszyku.

Najtrudniejszym rywalem Polaków będą Czesi, którzy bardzo dobrze spisali się na poprzednich mistrzostwach Europy, dochodząc w nich do ćwierćfinału i eliminując po drodze Holandię. Mimo wszystko to drużyna Czesława Michniewicza będzie w tym starciu faworytem, podobnie jak we wszystkich pozostałych.