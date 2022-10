Wszystko jasne! Polacy poznali swoich rywali w el. Euro 2024

Reprezentacja Polski poznała swoją grupę w eliminacjach do Euro 2024. We Frankfurcie nasza kadra byłą wybierana z pierwszego koszyka, więc teoretycznie mogła uniknąć tych najtrudniejszych i najbardziej niewygodnych rywali. Los okazał się dość łaskawy dla "Biało-czerwonych". Polska grupa to praktycznie "grupa marzeń".

Wymarzone losowanie Polaków

Polska kadra trafiła do grupy E, gdzie jest łącznie pięć zespołów. Naszymi rywalami są Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia. Udało się zatem uniknąć Francji i Anglii z drugiego koszyka oraz Turcji z czwartego.

Na pewno wyzwaniem będą mecze z Czechami. Ostatnio graliśmy z nimi w eliminacjach do MŚ 2010. Kadra czeska nie awansowała na mundial w Katarze, ale na ostatnim Euro zaprezentowała się z naprawdę dobrej strony, awansując do ćwierćfinału, po drodze eliminując Holandię. Wydaje się, że to z nimi będziemy rywalizować o zwycięstwo w grupie.

Mamy też powtórkę z rozrywki - znowu trafiamy na niewygodną Albanię, z którą udało się wygrać dwa razy w elim. do MŚ 2022. Nauczeni doświadczeniami nie powinniśmy mieć jednak większych problemów.

Czeka nas też lot pod koło podbiegunowe na mecz z Wyspami Owczymi. To zespół nieprzewidywalny, szczególnie u siebie, ale sześć punktów jest tutaj obowiązkiem. Tak samo dwa zwycięstwa można brać w ciemno w starciach z Mołdawią.

Eliminacje do Euro 2024 będą rozgrywane przez cały 2023 rok. Bezpośrednio do turnieju awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z dziesięciu grup. Baraże odbędą się w marcu 2024 r. Zostaną utworzone na podstawie wyników z ostatniej edycji Ligi Narodów. Powstaną trzy ścieżki barażowe, których zwycięzcy awansują na mistrzostwa Europy.

Grupa E:

Polska

Czechy

Albania

Wyspy Owcze

Mołdawia

Pozostałe grupy elim. Euro 2024

Grupa A: Hiszpania, Szkocja, Norwegia, Gruzja Cypr

Grupa B: Holandia, Francja, Irlandia Grecja, Gibraltar

Grupa C: Włochy, Anglia, Ukraina, Macedonia Płn., Malta

Grupa D: Chorwacja, Walia, Armenia, Turcja, Łotwa

Grupa F: Belgia, Austria, Szwecja, Azerbejdżan, Estonia

Grupa G: Węgry, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Litwa

Grupa H: Dania, Finlandia, Słowenia, Kazachstan, Irlandia Płn., San Marino

Grupa I: Szwajcaria, Izrael, Rumunia, Kosowo, Białoruś, Andora

Grupa J: Portugalia, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Luksemburg, Słowacja, Liechtenstein

Gospodarzem imprezy będą Niemcy, którzy mają pewny awans. Turniej odbędzie się w dniach 14 czerwca - 14 lipca 2024 r. Mecze będą rozgrywane na dziesięciu stadionach. Mecz otwarcia zaplanowano w Monachium, a finał w Berlinie.