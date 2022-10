Polacy dopiero po raz 3. w historii są tak w dobrej sytuacji przed losowaniem

Dzięki utrzymaniu się w Lidze Narodów po dwóch wygranych z Walią i remisie z Holandią, reprezentacja Polski utrzymała się w dywizji A tych rozgrywek. Jednocześnie, dzięki pozostałym wynikom, zapewniła sobie rozstawienie podczas losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy w 2024 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz, który grał u Michniewicza zawsze, nie pojedzie na mundial? "Może być problem"

Polska rozstawiona w losowaniu eliminacji do mistrzostw Europy? To dopiero trzeci taki przypadek w historii

Niedzielne losowanie będzie dopiero trzecim przypadkiem rozstawienia w eliminacjach do ME, ale jednocześnie drugim z rzędu. Przed losowaniem do mistrzostw Europy w 2020 roku, reprezentacja także była rozstawiona i ostatecznie zagrała z Austrią, Słowenią, Izraelem, Macedonią i Łotwą. Wtedy kadra pod wodzą Jerzego Brzeczką awansowała na wielki turniej, ale już na samych mistrzostwach, z Paulo Sousą za sterami, odpadła w grupie po zdobyciu zaledwie punktu w spotkaniu z Hiszpanią.

Żeby przywołać poprzedni i zarazem pierwszy przypadek, trzeba cofnąć się do złotej ery polskiej piłki i roku 1982. Wtedy, po zdobyciu trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w Hiszpanii, Polska także była rozstawiona w eliminacjach do ME. Ostatecznie Biało-Czerwoni trafili do grupy ze Związkiem Radzieckim, Portugalią i Finlandią. Tamte eliminacje nie były udane i na turniej pojechała drużyna z Półwyspu Iberyjskiego.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Chociaż w zbliżającym się losowaniu Polska jest rozstawiona, podobnie jak Chorwacja, Dania, Portugalia, czy Hiszpania, to nie oznacza to, że nie może trafić na potentatów ze Starego Kontynentu. Przy mniej szczęśliwym losowaniu Biało-Czerwoni mogą trafić m.in. na Francję, Ukrainę i Turcję.

Szczegóły dotyczące transmisji niedzielnego losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy w 2024 można znaleźć --> TUTAJ.