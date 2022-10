Polacy poznają swoich rywali w el. Euro 2024. Gdzie i kiedy oglądać losowanie? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Ceremonia losowania grup eliminacyjnych do Euro 2024 rozpocznie się w samo południe w centrum wystawowym Festhalle. Na scenie pojawią się byłe gwiazdy futbolu tj. Juergen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle, Gianluca Zambrotta oraz Demetrio Albertini. To "w ich rękach" będzie los reprezentacji Polski, która znalazła się w pierwszym koszyku.

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz Polska - Holandia. Dużo do poprawy!

Z kim Polacy powalczą o awans na Euro?

Polska może trafić do grupy z czterema, bądź pięcioma innymi drużynami. W eliminacjach wezmą udział bowiem aż 53 reprezentacje narodowe. Tym samym siedem grup będzie liczyło po pięć zespołów, a do trzech grup trafi ich po sześć. W losowaniu nie weźmie udziału gospodarz imprezy - Niemcy (występ w turnieju mają zapewniony automatycznie), a także wykluczona z wszelkich rozgrywek, organizowanych przez UEFA, Rosja. Zmagania eliminacyjne potrwają od 23 marca przyszłego roku do 21 listopada. Awans do turnieju zapewnią sobie po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. Ponadto w marcu 2024 roku zostaną rozegrane baraże, które wyłonią trzech dodatkowych uczestników Euro 2024.

Piłkarze Czesława Michniewicza dzięki wysokiemu rozstawieniu na pewno nie zagrają z takimi zespołami, jak: Holandia, Chorwacja, Hiszpania czy Włochy. Nie oznacza to jednak, że nie mogą trafić na silnego rywala. W drugim koszyku znalazły się bowiem zespoły Anglii czy Francji. Nawet w trzecim i czwartym koszyku są reprezentacje, z którymi mecze z pewnością byłyby wymagające m.in. Szwecja, Słowacja, Ukraina, Turcja czy Grecja.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Euro 2024. Losowanie grup eliminacyjnych. Gdzie obejrzeć? [Transmisja TV, stream online]

Losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw Europu w 2024 roku będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport w niedzielę 9 października o godz. 12.00. Początek studia zaplanowany jest na 11.10. Ponadto w Internecie dostępny będzie darmowy stream na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP SPORT. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.