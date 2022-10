"Telefon jest rozgrzany". Michniewicz dzwoni do byłego selekcjonera

45 dni pozostało do pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. 22 listopada drużyna Czesława Michniewicza zagra z Meksykiem, cztery dni później z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.

Przygotowania do mundialu wkroczyły w decydującą fazę. W niedzielę Michniewicz i delegacja PZPN będą w Niemczech, gdzie odbędzie się losowanie eliminacji mistrzostw Europy w 2024 r. W poniedziałek selekcjoner uda się zaś do Arłamowa, gdzie będzie rozpracowywał naszych rywali na mistrzostwach świata.

Michniewicz znany jest z przywiązywania uwagi do najmniejszych szczegółów. Jak się okazało, selekcjoner reprezentacji Polski regularnie rozmawia z byłym trenerem kadry - Adamem Nawałką - który w ostatnich latach osiągnął z naszym zespołem najlepszy wynik.

"Michniewicz regularnie rozmawia z Nawałką"

- Nawałka bardzo kibicuje Czesławowi Michniewiczowi. Rozmawia z nim regularnie i wiem, że obaj panowie są w kontakcie. Wydaje mi się, że Michniewicz nie stroni od tych rozmów w kontekście całych przygotowań do mundialu. Telefon jest rozgrzany - powiedział Łukasz Wiśniowski z Canal+Sport i Foot Trucka w programie "Mundial Raport" na portalu Meczyki.pl.

Wiśniowski dodał też, że Nawałka nie żywi negatywnych uczuć do Michniewicza w kontekście tego, co wydarzyło się na początku roku. Przypomnijmy, że po odejściu Paulo Sousy, to Nawałka długo uchodził za faworyta do objęcia kadry. Ostatecznie prezes PZPN - Cezary Kulesza - zdecydował się na zatrudnienie Michniewicza.

- Michniewicz i Nawałka wiedzieli, z kim "tańczą". Oczywiście mam na myśli Kuleszę. Obaj trenerzy nie mają do siebie żadnych pretensji. (...) Panowie wymieniają się uprzejmościami bez żadnych złośliwości, bo mają do siebie wielki szacunek - powiedział Wiśniowski.