Luksus. Tak będzie mieszkać reprezentacja Polski na MŚ 2022

Trzeba przyznać, że Ezdan Palace Hotel robi wrażenie. To pięciogwiazdkowy hotel mieszczący się w Duhail. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami piłkarze i sztab szkoleniowy zajmą około 100 pokoi, których ceny wynoszą od 450 do tysiąca riali katarskich (między 600 a 1300 zł; jeden rial to ok. 1,3 złotego). W ofercie ma wiele luksusowych możliwości: sauny, baseny, ośrodki treningowe i wiele innych zalet.

Michniewicz w hotelu reprezentacji Polski. Luksusowe miejsce pobytu na MŚ w katarze

Warunki noclegu sprawdza sam Czesław Michniewicz z członkami sztabu szkoleniowego - analitykiem Kamilem Potrykusem, specjalistą od przygotowania motorycznego Karolem Bortnikiem, a także kucharzem Tomaszem Leśniakiem.

Ezdan Palace Hotel jest świetnym obiektem dla reprezentacji Polski, o czym mogą świadczyć próby ubiegania się o nocleg w tym miejscu ze strony innych drużyn narodowych. Wśród nich znalazły się reprezentacja Chorwacji, a także Rosji. Jak wiemy, ostatnia kadra nie zagra na MŚ w Katarze po tym, jak została zawieszona przez FIFA.

Luksus nie jest jedynymi zaletami hotelu w Duhail. Warto zwrócić uwagę na odległość obiektu od stadionów. Stadion 974 oddalony jest od bazy Polaków o kwadrans jazdy, a obiekt w Ar-Rajjan, gdzie zagramy z Arabią Saudyjską, o 20 minut. Oba sprawdził raz jeszcze Czesław Michniewicz. Podobnie jak boiska treningowe, które zlokalizowane są jeszcze bliżej.

Michniewicz ma też w planach udać się czwartek do graniczącej z gospodarzem mundialu Arabii Saudyjskiej, gdzie selekcjoner ma spotkać się i oglądać w akcji Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik popisał się ostatnio dwoma fantastycznymi golami w starciu Al-Shabab z Al Feiha.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada i potrwają do 18 grudnia. Reprezentacja Polski rozegra pierwsze spotkanie 22 listopada, a rywalem będzie Meksyk. Kolejne cztery dni później z Arabią Saudyjską, a grupowe zmagania zakończy meczem z Argentyną (30 listopada). Nie wiemy jeszcze, kto znajdzie się w gronie 26 piłkarzy powołanych na turniej. Wiadomo z kolei, że Czesław Michniewicz ogłosi 20 października listę 55 nazwisk, z których utworzy skład na MŚ.

