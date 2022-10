Znamy dokładną datę i godzinę losowania grup el. Euro 2024 [TRANSMISJA TV, STREAM]

Losowanie grup eliminacyjnych do Euro 2024 odbędzie się w niedzielę 9 października w centrum wystawowym Festhalle we Frankfurcie nad Menem. Rozpoczęcie ceremonii planowane jest na godzinę 12.00. W jej trakcie poznamy rywali polskiej reprezentacji, z którymi zagramy już po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze.

Losowanie grup eliminacyjnych do Euro 2024. Na kogo trafi Polska?

Do dziesięciu poszczególnych grup zostaną przydzielone 53 drużyny narodowe. Siedem z nich będzie liczyło po pięć reprezentacji, a do trzech trafi sześć zespołów. W losowaniu nie weźmie udziału gospodarz imprezy - Niemcy (występ w turnieju mają zapewniony automatycznie), a także wykluczona z wszelkich rozgrywek, organizowanych przez UEFA, Rosja. Eliminacje rozpoczną się 23 marca przyszłego roku, a ich zakończenie przypadnie na 21 listopada. Ponadto w marcu 2024 zostaną rozegrane baraże.

Polacy będą losowani z pierwszego koszyka, dzięki czemu na pewno unikną takich potęg, jak Hiszpania, Holandia czy Włochy. Wiele będzie zależało od drużyny, która dołączy do naszej grupy z drugiego koszyka. Znalazły się w nim ekipy o kompletnie różnych potencjałach - od Anglii i Francji po Izrael i Finlandię. Potencjalnie niebezpieczni przeciwnicy są także w koszyku trzecim (Ukraina i Norwegi), a nawet czwartym (Turcja i Grecja). Bezpośredni awans do turnieju w Niemczech wywalczą dwie najlepsze ekipy z każdej grupy.

Zwycięzcy grup dywizji A obecnej edycji Ligi Narodów (Holandia, Hiszpania, Włochy i Chorwacja) na pewno trafią do grup pięciozespołowych. Wszystko po to, by w terminie turnieju finałowego (14-18 czerwca) nie rozgrywać meczów eliminacyjnych.

Euro 2024. Losowanie grup eliminacyjnych. Gdzie obejrzeć? [Transmisja TV, stream online]

Transmisję ceremonii losowania będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport w niedzielę 9 października o godz. 12.00. Początek studia zaplanowany jest na 11.05. Ponadto w Internecie dostępny będzie darmowy stream na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP SPORT.