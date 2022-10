Tak wygląda miejsce reprezentacji Polski w rankingu Elo

Reprezentacja Polski utrzymała się w Dywizji A Ligi Narodów UEFA i zapewniła sobie pierwszy koszyk podczas losowania grup eliminacji Euro 2024. Co prawda we wrześniu przegrała z Holandią 0:2, ale utrzymanie i rozstawienie w pierwszym koszyku dała wygrana 2:1 z Walią. To zwycięstwo przyniosło też dodatkowe punkty do rankingu Elo, który czasami może być uważany za bardziej miarodajny od rankingu FIFA.

Awans Polski w rankingu Elo

W zestawieniu po wrześniowych meczach reprezentacyjnych Polska zajmuje 23. miejsce z dorobkiem 1809 punktów. W porównaniu z rankingiem po spotkaniach w czerwcu, awansowała o pięć miejsc.

Przed Polską są m.in. Meksyk (grupowy rywal "Biało-Czerwonych" na mistrzostwach świata), Iran, Ukraina, Węgry, Ekwador i Peru. Strata do będących na 17. pozycji Peruwiańczyków nie jest duża - to są zaledwie 34 punkty.

W aktualnym rankingu Elo prowadzi Brazylia przed Argentyną (inny grupowy rywal na MŚ) i Hiszpanią. Tuż za podium są Holandia i Belgia, z którymi Polska grała w grupie LN. Arabia Saudyjska, z którą Polacy zagrają w drugim meczu grupowym na mundialu, zajmuje 56. miejsce.

Ranking Elo lepszy od rankingu FIFA?

Ranking Elo stosuję się do określenia realnej mocy piłkarskich reprezentacji. Oparty jest o model rankingu szachowego. Stosuje inny przelicznik niż ranking FIFA. Przyznając punkty, ma na uwadze wagę odbytego spotkania, spodziewany wynik spotkania, kto jest gospodarzem meczu oraz jego dokładny wynik - to oznacza, że większe znaczenie ma wygrana 3:0 niż 1:0, itd.

Aktualny ranking FIFA w dużej mierze opiera się na rankingu Elo - FIFA przeszła na niego w 2018 roku. Największa różnica polega na tym, że w rankingu FIFA nie jest brana pod uwagę różnica bramek, a w dodatku gdy mecz kończy się rzutami karnymi, przyznawane jest zwycięstwo oraz porażka (w rankingu Elo takie spotkanie rozstrzygane jest jako remis).

W rankingu FIFA większą rolę odgrywają wyniki spotkań nawet sprzed kilku lat (pod uwagę są brane mecze z ostatnich czterech lat). Ranking Elo umożliwia też sprawdzenie mocy wybranej kadry w dowolnym momencie historii piłki nożnej od 1872 roku, co uchodzi za jego dużą zaletę.

Ranking Elo po wrześniowych meczach reprezentacyjnych:

1. Brazylia 2169 punktów

2. Argentyna 2141 pkt

3. Hiszpania 2045 pkt

4. Holandia 2040 pkt

5. Belgia 2025 pkt

6. Francja 2005 pkt

7. Portugalia 2004 pkt

8. Włochy 1993 pkt

9. Dania 1971 pkt

10. Niemcy 1960 pkt

11. Urugwaj 1936 pkt

12. Szwajcaria 1929 pkt

13. Chorwacja 1922 pkt

14. Anglia 1920 pkt

15. Kolumbia 1511 pkt

16. Serbia 1893 pkt

17. Peru 1843 pkt

18. Ekwador 1840 pkt

19. Węgry 1828 pkt

20. Ukraina 1822 pkt

21. Iran 1817 pkt

22. Meksyk 1813 pkt



23. Polska 1809 pkt

56. Arabia Saudyjska 1632 pkt

Za to w rankingu FIFA za sierpień 2022 roku (czyli przed ostatnimi meczami reprezentacji) czołówka wygląda następująco:

1. Brazylia 1838 pkt

2. Belgia 1822 pkt

3. Argentyna 1771 pkt

4. Francja 1765 pkt

5. Anglia 1737 pkt

6. Hiszpania 1717 pkt

7. Włochy 1714 pkt

8. Holandia 1679 pkt

9. Portugalia 1679 pkt

10. Dania 1665 pkt

11. Niemcy 1659 pkt

12. Meksyk 1650 pkt

13. Urugwaj 1641 pkt

14. USA 1635 pkt

15. Chorwacja 1632 pkt

16. Szwajcaria 1621 pkt

17. Kolumbia 1604 pkt

18. Senegal 1585 pkt

19. Walia 1582 pkt

20. Szwecja 1563 pkt

21. Peru 1562 pkt

22. Iran 1559 pkt

23. Maroko 1558 pkt

24. Japonia 1555 pkt

25. Serbia 1550 pkt

26. Polska 1546 pkt

53. Arabia Saudyjska 1436 pkt

Jakie są największe różnice? Przede wszystkim to pozycja Belgii, która w rankingu Elo jest 5., podczas gdy w rankingu FIFA jest 2. (i przez wiele miesięcy była liderem) - mocno na ostatnich dobrych wynikach korzysta Holandia, która w "polskiej" grupie Ligi Narodów wygrała pięć meczów (w tym oba z Belgią) i jest 4., przed Belgią.

W rankingu Elo niższe pozycje zajmują m.in. Francja czy przede wszystkim Anglia - obie drużyny notują bardzo słabe wyniki w 2022 roku. I to jest właśnie dowód na to, że ranking Elo dokładniej oddaje aktualną formę zespołów. Za to pozycja Polski w obu rankingach jest bardzo podobna, tak samo jak i Arabii Saudyjskiej. Spora różnica występuje w przypadku Meksyku - w rankingu FIFA jest 12., podczas gdy w rankingu Elo tylko nieznacznie wyprzedza Polskę, bo o 4 punkty. W ostatnim czasie ekipa Gerardo Martino notuje bardzo słabe wyniki, a część meksykańskich kibiców żąda wręcz wyrzucenia go jeszcze przed MŚ 2022 >>