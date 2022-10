Rzecznik PZPN zdradza, jak Krychowiak reaguje na krytykę. "To trwa nie od dziś"

Grzegorz Krychowiak nie ma łatwego życia ilekroć przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji Polski. Kibice wymagają od niego wiele, jako od jednego z wieloletnich liderów kadry. Piłkarz we wrześniowych meczach Ligi Narodów z Holandią i Walią nie zachwycił i znów musiał radzić sobie z mnóstwem negatywnych komentarzy. Skrytykowali go m.in. Zbigniew Boniek, czy dziennikarz Tomasz Ćwiąkała z Canal+ Sport.

Jak Grzegorz Krychowiak radzi sobie z ciągłą krytyką? Rzecznik PZPN ujawnił

Dla Krychowiaka krytyka nie jest niczym nowym. Na przestrzeni swojej kariery musiał radzić sobie z nią wielokrotnie. Kibice do tej pory jednak nie wiedzieli, jak piłkarz zwykle reaguje na negatywne słowa i hejt. Ujawnić to postanowił człowiek, który jest niezwykle blisko kadry i jej piłkarzy, czyli Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Grzesiek jest takim człowiekiem, który jest pewny siebie, optymistycznie podchodzi do życia. W mojej ocenie nie przejmuje się tą krytyką aż tak bardzo. Każdy jest tylko człowiekiem i czasami można się chować za taką maską, ale ja czegoś takiego u niego nie zauważam - stwierdził w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - On już się chyba do tego przyzwyczaił, bo to już trwa nie od dziś, a od kilku lat. Nawet się śmieje z tego tytułu, ale myślę, że troszeczkę go to uwiera. Pamiętam, jak po meczu ze Szwecją, w którym zagrał świetnie, to czuć było taką wewnętrzną satysfakcję - dodał.

Jakub Kwiatkowski uważa, że niebagatelne znacznie ma tutaj też wieloletnie doświadczenie piłkarza. Na tym etapie kariery po prostu nie musi on przejmować się opinią zwykle anonimowych ludzi z internetu. Oswoił się z tym do tego stopnia, że niejednokrotnie sam odpowiada na krytykę za pomocą mediów społecznościowych.

32-letni defensywny pomocnik to jeden z najbardziej doświadczonych reprezentantów Polski. Krychowiak z kadrą brał już udział w trzech wielkich turniejach - Euro 2016 i 2020, oraz mundialu 2018. Z orzełkiem na piersi rozegrał już 93 mecze i strzelił 5 goli.

