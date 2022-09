Michniewicz ogłasza zgrupowanie bez piłkarzy

Mniej niż dwa miesiące pozostały do mundialu w Katarze. Tym samym pojawia się coraz więcej informacji dotyczących przygotowań reprezentacji Polski do tego turnieju. W tym tygodniu Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że ostatnim testem Biało-Czerwonych przed mistrzostwami świata, będzie sparing z reprezentacją Chile. Mecz odbędzie się 16 listopada.

Reprezentacja Polski wracała do Arłamowa

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował też, że sztab trenera Michniewicza w dniach 10-16 października uda się na zgrupowanie do Arłamowa celem "opracowywania szczegółowego planu przygotowań drużyny narodowej do mistrzostw świata w Katarze".

– Wkraczamy w decydującą fazę przygotowań do mistrzostw świata. Razem ze sztabem szukaliśmy miejsca, gdzie w komfortowych warunkach, w ciszy i z dala od zgiełku, będziemy mogli skupić się na przygotowaniach i przeprowadzić analityczną pracę poprzedzającą nasz wyjazd do Kataru. Dlatego wybraliśmy Arłamów, który oferuje takie warunki, a ponadto ma bardzo duże doświadczenie w pracy z reprezentacją Polski – powiedział selekcjoner Czesław Michniewicz.

Na to doświadczenie składają się przygotowania polskiej kadry do mistrzostw Europy w 2016 roku i mistrzostw świata w 2018. Ta "tradycja" została złamana w ubiegłym roku, gdy kadra Paulo Sousy przygotowywała się do Euro 2020 w Opalenicy.

Mundial największym wyzwaniem w karierze Michniewicza

Czesław Michniewicz objął reprezentację Polski w styczniu bieżącego roku. Poprowadził Biało-Czerwonych w ośmiu spotkaniach, w których kadra pod jego wodzą zanotowała 3 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki. Bez wątpienia najważniejszym meczem był ten ze Szwecją, wygrany 2:0, po którym Polska awansowała na tegoroczny mundial. Kolejny sukces to utrzymanie się w dywizji A w Lidze Narodów w grupie z Holandią, Belgią i Holandią.

Teraz przed byłym trenerem m.in. Legii Warszawa największe wyzwanie w karierze. Na mistrzostwach świata w Katarze, reprezentacja Polski zmierzy się w fazie grupowej z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Pierwszy mecz z Meksykiem zaplanowany jest na 22 listopada o godzinie 17:00. Kolejny z Saudyjczykami rozegrany zostanie 26 listopada o 14:00. Ostatni mecz fazy grupowej z Argentyną odbędzie się 4 dni później, 30 listopada, o 20:00.