Cash wskazał trzech najlepszych. Jest dwóch Polaków. "Niesamowity"

Podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i w obecnym Matty Cash jest podstawowym obrońcą Aston Villi. Reprezentant Polski wystąpił w pięciu spotkaniach w pełnym wymiarze czasu. 25-latek znalazł się także w wyjściowym składzie drużyny na mecz 6. kolejki Premier League z Manchesterem City (1:1). Niestety już w 26. minucie rywalizacji piłkarz musiał opuścić boisko. Okazało się, że Cash doznał kontuzji uda. Uraz wyeliminował go także z występu w ostatnich spotkaniach Ligi Narodów, w których Biało-Czerwoni rywalizowali z Holandią (0:2) i Walią (1:0).

Matty Cash wskazał TOP 3 najlepszych zawodników, z którymi grał. Na podium aż dwóch reprezentantów Polski. Piotr Zieliński wyróżniony

Po zgrupowaniu obrońca wziął udział w podcaście prowadzonym przez byłego bramkarza Manchesteru United - Bena Fostera. W trakcie rozmowy Cash został poproszony o wskazanie trójki najlepszych piłkarzy, z którymi miał okazję grać. Mogli to być zawodnicy zarówno z klubu, jak i z reprezentacji.

- Właściwie to mamy kilku bardzo dobrych zawodników. Ale na wyróżnienie zdecydowanie zasługuje jeden z nich. Jest taki gość, jak Piotr Zieliński z Napoli. Będąc szczerym, on znajduje się w najlepszej trójce piłkarzy, z jakimi miałem przyjemność grać. On jest niesamowity - przyznał Cash.

Obrońca Aston Villi jest kolejną osobą, która chwali Zielińskiego. Pomocnik Napoli był jednym z bohaterów wrześniowego zgrupowania. To właśnie on napędzał grę Biało-Czerwonych i dawał sygnał do ataku. Podobną rolę pełni także w klubie. Jest pierwszym wyborem Luciano Spalletti. W obecnym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty.

Jednak Zieliński nie jest jedynym Polakiem, którego wskazał Cash. Piłkarz Aston Villi wymienił również kapitana drużyny narodowej. - Oczywiście Robert Lewandowski także znajduje się w trójce najlepszych zawodników. Każdy go zna i widzi, jakich rzeczy dokonuje na boisku. Bez wątpienia można go zaliczyć do tego zestawienia - kontynuował.

Podium uzupełnił Jack Grealish, z którym Cash jeszcze do niedawna miał okazję dzielić boisko w barwach Aston Villi. - Jednym z najlepszych jest również Grealish. On jest po prostu niesamowity. Nikt nie jest w stanie odwzorować tego, co robi na murawie. To urodzony piłkarz. Kiedy zobaczyłem go pierwszy raz na treningu, to nie sądziłem, że jest tak dobry - wyjawił Cash.

Aktualnie Polak przechodzi rehabilitację. Niewykluczone, że już za kilka dni powróci do rywalizacji w Premier League. W kolejnym spotkaniu Aston Villa zmierzy się z Leeds United. Mecz odbędzie się w niedzielę 2 października. Początek o godzinie 17:30.

Jeśli Cash wróci do pełni sprawności i utrzyma formę, wówczas może spodziewać się powołania na mundial. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, w której zmierzy się kolejno z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).