Arkadiusz Milik uprzedził Roberta Lewandowskiego. "To jest biznes"

- Arkadiusz Milik jest właścicielem restauracji - mówi nam już na samym początku Krzysztof Ciemiera, prezes spółki zarządzającej Food&Ball, gdy pytamy go, jaką funkcję w katowickiej restauracji pełni napastnik reprezentacji Polski. - To jest biznes. Arek ma swoją pracę, trenuje, gra w piłkę i na tym się skupia - tłumaczy. To jak funkcjonuje jego biznes? - Wybrał ludzi, którzy prowadzą restaurację. Mamy stały kontakt z Arkiem. Wie, co dzieje się w restauracji, a gdy przyjeżdża, to organizujemy spotkania z kibicami, na których można zrobić sobie zdjęcie, czy dostać autograf od Arka - dodaje Ciemiera.

Co ciekawe, to nie Robert Lewandowski, a właśnie Arkadiusz Milik wcześniej otworzył swój restauracyjny biznes, uprzedził kapitana. A jak wygląda restauracja Food&Ball w Katowicach? Co można w niej zjeść, a co wypić?