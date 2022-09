Wichniarek oskarża Michniewicza: Gość jest rozłożony jak Gołota po walce z Tysonem

Reprezentacja Polski odbudowała swój wizerunek w Lidze Narodów i po porażce z Holandią (0:2) triumfowała w starciu z Walią (1:0). Dzięki temu zwycięstwu Biało-Czerwoni utrzymali się w dywizji A. Jednak gra drużyny Czesława Michniewicza nie zachwyciła, a jednym z kozłów ofiarnych tego zgrupowania został Karol Linetty.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zatrudniliśmy szkoleniowców z zagranicy, których nazwisk nie poznamy. PZPN nie oszczędza"

Wichniarek staje w obronie Linettego i uderza w Michniewicza. "Mentalnie gość jest rozłożony na łopatki"

Selekcjoner reprezentacji Polski pokładał duże nadzieje w pomocniku Torino FC. 27-latek razem z Grzegorzem Krychowiakiem mieli szczelnie bronić środka pola w starciu z Holendrami (0:2). Niestety Linetty nie poradził sobie z tym wyzwaniem i po przerwie Michniewicz zmienił piłkarza. Na jego miejsce wszedł Arkadiusz Milik. Trener nie dał szansy Polakowi także w kolejnym spotkaniu z Walią. Co więcej, Linetty nie pojawił się nawet w kadrze na ten mecz.

PZPN rozdziela premie za awans na mundial. Paulo Sousa musi obejść się smakiem

Decyzja trenera nie spodobała się Arturowi Wichniarkowi. Były kadrowicz stwierdził, że Michniewicz działa na szkodę pomocnika, odbierając mu pewność siebie. Co więcej, jego zdaniem to selekcjoner ponosi winę za złą dyspozycję piłkarza. - To, że Linetty zagrał beznadziejnie, nie do końca jest jego winą. Bardziej była to wina taktyki i o tym powinien powiedzieć na konferencji pomeczowej Czesław Michniewicz. Trener powinien powiedzieć: "Ok, Linetty zagrał złe spotkanie, ale część winy biorę na siebie, bo ja wyznaczyłem zawodnikom taką taktykę na mecz z Holandią" - przyznał Wichniarek w programie "Prawda Futbolu" na YouTubie.

- Linetty zagrał słaby mecz, przez co dostawał, za przeproszeniem, po d***e. Każdy jedzie po Linettym, że się nie nadaje, że zagrał w kadrze narodowej 44 mecze i wszystkie słabe albo bardzo słabe. I co się dzieje? Na dwa mecze przed pierwszym na mistrzostwach świata, facet z pierwszej "jedenastki" ląduje na trybunach! Mentalnie gość jest rozłożony na łopatki, jak Gołota po walce z Tysonem - podkreślił. W tej sytuacji nie wiadomo, czy pomocnik Torino otrzyma powołanie na mundial.

To nie pierwszy raz kiedy Wichniarek krytykuje decyzje i taktykę Michniewicza. Kilka dni temu były reprezentant Polski przyznał, że w obecnej formie Biało-Czerwoni nie mają czego szukać na mistrzostwach świata. - My dzisiaj, przed meczem z Meksykiem, nie wiemy nic i jesteśmy w czarnej d***e. Wiemy tylko tyle, że nie możemy grać na trójkę obrońców. Nasz problem jest taki, że nie jesteśmy na tyle elastyczni, żebyśmy w każdym meczu zmieniali ustawienie - wyjawił.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jest decyzja ws. opaski Roberta Lewandowskiego na MŚ 2022

Ostatnim sprawdzianem reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata będzie mecz towarzyski z Chile. Sparing zaplanowano na wtorek 16 listopada. Dzień później Biało-Czerwoni wylecą do Kataru. Drużyna Michniewicza trafiła do grupy C, w której zmierzy się kolejno z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).