Adam Nawałka wydał wyrok ws. reprezentacji Polski. "Źle"

- Pomimo pojawiających się perturbacji ta drużyna idzie do przodu. Wzajemne zrozumienie zawodników jest na coraz wyższym poziomie. To może napawać optymizmem przed zbliżającymi się mistrzostwami świata - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Adam Nawałka. Były selekcjoner reprezentacji nie ukrywa, że jest optymistą przed nadchodzącym wielkimi krokami mundialem.

Nawałka ocenił grę reprezentacji Michniewicza. "Drużyna robi postępy"

Optymizm jednak w słowach Nawałki nie pojawia się od razu. Szkoleniowiec wyznał, że po meczu z Holandią miał inne zdanie na temat gry biało-czerwonych. Polacy przegrali w miniony czwartek ze wspomnianym rywalek 0:2 na Stadionie Narodowym.

- Przeciwko Holandii źle to wyglądało. Zdominowali nas totalnie. Takie mecze musimy umieć wybiegać. Jeśli tego brakuje, to nie ma o czym mówić. Odpowiedni charakter to w piłce fundament. Żadna drużyna, nawet o fantastycznym potencjale, nie jest w stanie wygrać meczu, jeśli nie będzie zdeterminowana. Po meczu z Holandią dotarło do naszych zawodników, jak bardzo jest to ważne - przyznał Nawałka. - I reakcja w meczu z Walią była bardzo dobra, jeśli chodzi o charakter, zaangażowanie, determinację. Nie było straconych piłek, graliśmy kompaktowo, byliśmy odpowiednio nastawieni w grze obronnej - dodał. I wskazał jeszcze, że kadra Michniewicza musi grać jako zespół.

- Robert Lewandowski, Piotrek Zieliński czy Wojtek Szczęsny — choć jego ostatnie występy to światowa klasa — sami nie rozstrzygną meczów na naszą korzyść. Wszyscy muszą walczyć, być zdeterminowanym. Począwszy od Roberta Lewandowskiego, na ostatnim zawodniku kadry kończąc - uznał trener.

Adam Nawałka odniósł się też do sytuacji strzeleckiej Lewandowskiego, który w czterech ostatnich meczach reprezentacji zanotował ledwie trzema strzałami. - Trzeba zrobić wszystko, by stworzyć dla Roberta optymalne warunki. Myślę, że sztab kadry z pewnością będzie nad tym pracował. Kwestią czasu jest też to, że Robert będzie skuteczny w tej organizacji gry. W meczu z Walią już wyglądało to lepiej niż przeciwko Holandii. Wiemy poza tym doskonale, jak Robert potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak świetnie jest wyszkolonym zawodnikiem, jeśli chodzi o technikę oraz świadomość taktyczną. Poruszanie się na boisku, wykorzystanie wolnych przestrzeni oraz odpowiednie kierowanie innymi zawodnikami to także jego olbrzymia wartość - ocenił były piłkarz.

64-letni trener przed mistrzostwami świata mówi jednoznacznie, że powinniśmy cieszyć się już z samego awansu, ale jednocześnie warto postawić sobie ambitne cele. - Myślę, że to bardzo rozsądne, że tym celem minimum jest wyjście z grupy. A jeśli ugramy coś więcej, będzie to tylko na naszą korzyść. W każdym razie ten mundial dostarczy nam wielu pozytywnych emocji, bo widać, że ta drużyna robi postępy. Trzymajmy za nią kciuki - zakończył Adam Nawałka.

Reprezentacja Polski mecz otwarcia na mistrzostwach świata w Katarze rozegra z Meksykiem we wtorek 22 listopada o godzinie 17:00. Cztery dni później, o godzinie 14:00, rywalem Polaków będzie Arabia Saudyjska. Ostatni mecz fazy grupowej, przeciwko Argentynie, reprezentacja rozegra 30 listopada o godzinie 20:00.