Jest decyzja ws. opaski Roberta Lewandowskiego na MŚ 2022

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 20 listopada. Dwa dni później kadra Czesława Michniewicza rozegra pierwszy mecz na turnieju. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Meksyk. Dzień przed wylotem do Kataru Polacy zagrają towarzysko z Chile.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Lewandowski ubierze na mundialu opaskę, którą narzuci FIFA

Im bliżej czempionatu, tym więcej szczegółów zostaje ujawnianych. Najbardziej interesującą kwestią jest oczywiście skład biało-czerwonych na najważniejszą imprezę czterolecia. Na to jednak trzeba będzie jeszcze poczekać.

Oto najbardziej prawdopodobni rywale Polski w el. Euro 2024. Wielkie starcie Lewandowskiego

Wiadomo natomiast, z jaką opaską na katarskich murawach pojawi się kapitan reprezentacji Polski. Z informacji podanych przez WP Sportowe Fakty wynika, że Robert Lewandowski założy na ramię opaskę ustaloną przez FIFA. To oznacza, że Polak nie dołączy do grona 8 z 13 kadr europejskich, które chcą uczestniczyć w akcji pod hasłem "One Love". Ich kapitanowie chcą wystąpić z tęczową opaską, która ma symbolizować równość.

Nawet na tego typu opaskę reprezentacje będą musiały uzyskać zgodę, bo to FIFA podejmuje decyzje, jakie treści znajdują się na tym elemencie ubioru piłkarzy. Zazwyczaj organizacja na opaskach promuje aktualnie forsowane przez siebie hasło. Będzie to zatem z pewnością słowo "Respect", jak to było w ostatnich latach.

Można było też zastanawiać się, czy Lewandowski nie będzie chciał rywalizować w Katarze z opaską w ukraińskich barwach. Takową kilka dni temu na murawie Stadionu Narodowego wręczył mu Andrij Szewczenko, dziękując polskiemu napastnikowi za wsparcie w trakcie wojny, którą wywołała u naszych wschodnich sąsiadów Rosja. WP Sportowe Fakty ustaliły jednak, że Robert Lewandowski zabierze ze sobą opaskę, ale nie wystąpi w niej podczas grupowych spotkań.