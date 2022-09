Oto najbardziej prawdopodobni rywale Polski w el. Euro 2024. Wielkie starcie Lewandowskiego

Reprezentacja Polski, dzięki wygranej 1:0 z Walią w ostatniej kolejce Ligi Narodów, zapewniła sobie nie tylko utrzymanie w najwyższej dywizji rozgrywek, ale też losowanie z pierwszego koszyka w el. Euro 2024. Po poznaniu ostatecznego układu koszyków Sport.pl pokusił się o wytypowanie grupy śmierci z udziałem biało-czerwonych. W niej mogłaby się znaleźć Francja, Szwecja, Turcja oraz Słowacja. A grupa marzeń? Izrael, Armenia, Wyspy Owcze, Gibraltar oraz San Marino.

Lewandowski kontra Haaland w el. Euro 2024? Zdaniem matematyków to możliwe

Twitterowy profil "We Global Football", zajmujący się różnymi wyliczeniami, postanowił wytypować, jakie zespoły mają największe matematyczne szanse na to, żeby trafić do grupy el. Euro 2024 z Polską. Zdecydowanie najciekawszym przeciwnikiem z tego zestawienia byłaby Norwegia, która ma 11,4 procent szans na trafienie Polski, będąc losowanym z trzeciego koszyka. To byłaby zatem okazja do pierwszej rywalizacji pomiędzy Robertem Lewandowskim a Erlingiem Brautem Haalandem, napastnikiem Manchesteru City, na szczeblu reprezentacyjnym.

Z drugiego koszyka największe prawdopodobieństwo na trafienie Polski w el. Euro 2024 ma Bośnia i Hercegowina (11%). Kadra prowadzona obecnie przez Iwajło Petewa rywalizowała z biało-czerwonymi w drugiej edycji Ligi Narodów i oba mecze wygrała nasza kadra (2:1 na wyjeździe i 3:0 na własnym stadionie). Jak wyglądają matematyczne szanse z innych koszyków? Według "We Global Football" Polska może trafić na Kazachstan (11,8%) z czwartego koszyka, a z piątego i szóstego - odpowiednio Gibraltar (12,9%) oraz Andorę (17,7%).

Wszystko stanie się jasne w niedzielę 9 października. Wtedy we Frankfurcie odbędzie się oficjalne losowanie grup do eliminacji na kolejne mistrzostwa Europy. Pierwsze mecze el. Euro 2024 rozpoczną się w dniach 23-25 marca 2023 roku, a ostatnia kolejka jest zaplanowana na 19-21 listopada 2023 roku.

Koszyki el. Euro 2024:

Koszyk 1:

Belgia (2. miejsce w rankingu FIFA)

Chorwacja (15. miejsce)

Dania (10. miejsce)

Węgry (37. miejsce)

Włochy (7. miejsce)

Holandia (8. miejsce)

Portugalia (9. miejsce)

Hiszpania (6. miejsce)

Polska (26. miejsce)

Szwajcaria (16. miejsce)

Koszyk 2:

Austria (33. miejsce)

Bośnia i Hercegowina (57. miejsce)

Anglia (5. miejsce)

Francja (4. miejsce)

Izrael (76. miejsce)

Walia (19. miejsce)

Czechy (32. miejsce)

Serbia (25. miejsce)

Szkocja (45. miejsce)

Finlandia (59. miejsce)

Koszyk 3:

Albania (66. miejsce)

Armenia (92. miejsce)

Islandia (63. miejsce)

Irlandia (47. miejsce)

Czarnogóra (67. miejsce)

Rumunia (54. miejsce)

Słowenia (65. miejsce)

Szwecja (20. miejsce)

Ukraina (27. miejsce)

Norwegia (36. miejsce)

Koszyk 4:

Azerbejdżan (128. miejsce)

Bułgaria (74. miejsce)

Wyspy Owcze (125. miejsce)

Gruzja (82. miejsce)

Grecja (49. miejsce)

Kazachstan (114. miejsce)

Luksemburg (93. miejsce)

Macedonia Północna (64. miejsce)

Turcja (42. miejsce)

Kosowo (106. miejsce)

Koszyk 5:

Białoruś (96. miejsce)

Estonia (110. miejsce)

Gibraltar (200. miejsce)

Łotwa (129. miejsce)

Litwa (142. miejsce)

Malta (169. miejsce)

Mołdawia (177. miejsce)

Słowacja (51. miejsce)

Cypr (108. miejsce)

Irlandia Północna (58. miejsce)

Koszyk 6: