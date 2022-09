Włoch krzyknął Polakowi prosto w twarz. I się zaczęło. Myśleli, że mają awans

Reprezentacja Polski do lat 19 przegrała w Gdyni z Włochami 0:1 w ostatnim meczu turnieju eliminacyjnego do ME U-19. Polacy stracili gola z rzutu karnego w doliczonym czasie gry, ale mimo to awansowali do kolejnej rundy eliminacji z pierwszego miejsca w grupie. W przeciwieństwie do Włochów, których prowokacyjne zachowanie po końcowym gwizdku doprowadziło do szarpaniny z obu stron.

