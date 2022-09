Meksykanie boją się Polaków przed MŚ. "Wzbudza w nas strach"

Meksyk będzie pierwszym rywalem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. I bez wątpienia głównym rywalem w kontekście końcowego ułożenia tabeli. Przypomnijmy, że do fazy pucharowej mundialu awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Na papierze miejsce lidera przypisano już Argentynie, Meksyk i Polska są stawiane tuż za nią, a najmniejsze szanse daje się Arabii Saudyjskiej, która uzupełnia grupę C.

Faworytem grupy C jest Argentyna, ale prawdopodobnie to Polska i Meksyk stoczą bój i wyjście do fazy pucharowej.

W wywiadzie udzielonym WP SportoweFakty meksykański dziennikarz Daniel Reyes opowiedział o reprezentacji Meksyku, jej wadach i zaletach oraz nastrojach panujących w tamtejszej kadrze przed meczem z Polską.

Marzymy o takiej "9". Meksyk zazdrości nam Lewandowskiego

Sztaby szkoleniowe robią wszystko, by odpowiednio przygotować swoje zespoły do MŚ w Katarze. Meksykański dziennikarz Daniel Reyes zwraca uwagę na jeden szczególny problem jego reprezentacji. - To strzelanie goli. A dokładniej: kłopot z ich zdobywaniem - stwierdził w rozmowie z WP SportowFakty. I w tym aspekcie reprezentacji Meksyku przydałby ktoś taki, jak Robert Lewandowski, który wzbudza szczególne emocje w tamtejszych kibicach.

- Budzi tu strach. Zna go każdy meksykański kibic, a świetne wejście do Barcelony tylko spotęgowało nasze obawy przed nim. Marzymy o takiej "9", nie mamy takiego gracza niestety. I to już nawet bez podziału na pozycje - powiedział Daniel Reyes i dodał: - Brakuje nam takiej globalnej gwiazdy jak Lewandowski. Oczywiście, znamy też Szczęsnego czy Zielińskiego.

Dziennikarz uznał naszą reprezentację za groźnego rywala i określił podopiecznych Czesława Michniewicza jako solidny zespół. Jego zdaniem Meksyk zna jednak największe minusy naszej kadry.

- W Meksyku uważa się, że Polska ma słabą obronę, że tu jest szansa dla naszej reprezentacji - powiedział Reyes.

Meksyk też ma swoje problemy przed meczem z Polską

Reprezentacja Meksyku za każdym razem od 1994 roku wychodziła z grupy na mistrzostwach świata. Do Kataru przyjedzie jednak z kilkoma problemami, na które ciężko znaleźć rozwiązanie. Trener Gerardo "Tata" Martino ma swoje zaszłości z zawodnikami oraz kibicami, którzy krytykują styl, w jakim gra jego zespół. Do tego dochodzi wspomniany już wątek zdobywania bramek. W ostatnich sześciu meczach Meksykanie tylko raz strzelili więcej niż jednego gola.

Zdaniem Reyesa ostatnie mecze Meksyku nie napawają optymizmem. - Problemów jest sporo, a znaków zapytania dużo. Zdecydowanie za dużo, jak na taki krótki czas do mundialu - podsumowuje jedną z wypowiedzi dziennikarz.

W nocy z wtorku na środę, o godzinie 4:00 reprezentacja Meksyku zmierzy się w meczu towarzyskim z Kolumbią. Przed wylotem do Kataru podopieczni Gerardo Martino zagrają jeszcze z Iranem, 9 listopada i Szwecją, 16 listopada.