Legendarny trener chwali Michniewicza. "Strzał w 10"

Reprezentacja Polski wygrała swój ostatni mecz w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Walię 1:0 po golu Karola Świderskiego. Gra Polaków jednak nie zachwyciła. Dość powiedzieć, że najlepszym zawodnikiem tego spotkania był Wojciech Szczęsny, który wielokrotnie interweniował i ratował swoją drużynę. Wielu obserwatorów miało spore zastrzeżenia do gry Polaków w meczu z Walią. Krytyka spadła też na poszczególnych piłkarzy, m.in. na Grzegorza Krychowiaka czy Kamila Glika.

Jan Szczęsny opowiada o bracie. "Wojtek jest maniakiem"

Kasperczak zadowolony z reprezentacji. Chwali nawet Krychowiaka

Są jednak też tacy, którzy byli zadowoleni z tego, co polska reprezentacja pokazała w Cardiff. Polaków i Czesława Michniewicza pochwalił m.in. były reprezentant Polski Henryk Kasperczak. Były trener m.in. Wisły Kraków oraz były selekcjoner afrykańskich reprezentacji zwrócił uwagę na to, że Michniewicz dobrze dobrał skład.

- Z Walią ze składem to strzał w dziesiątkę. Nie udało się z tym składem z Holandią, a po tych poprawkach i zmianach sytuacja się polepszyła. Jasne, Walia to nie taki mocny jak rywal jak Holandia, ale wygrana zasługuje na uwagę. To był taki mecz, że kto pierwszy strzeli gola to wygra i tak się stało – powiedział Kasperczak cytowany przez Interię. W porównaniu do meczu z Holandią Michniewicz dokonał trzech zmian. Za Sebastiana Szymańskiego, Przemysława Frankowskiego i Karola Linettego na boisku pojawili się Karol Świderski (zdobywca bramki), Bartosz Bereszyński i Szymon Żurkowski.

Kasperczak twierdzi również, że w tym spotkaniu dobrze zaprezentowali się liderzy kadry. - Ja byłem zadowolony z jednej rzeczy, z postawy tych naszych doświadczonych zawodników. Szczęsnego, który zagrał nam bardzo dobry mecz, pokazał się ze świetnej strony i udowodnił, że jest bramkarzem numer 1, bo obronił kilka trudnych piłek. Zagrał dobrze Glik, zagrał dobrze Krychowiak, zagrał dobrze Lewandowski i Zieliński czyli ten kręgosłup drużyny, a wkoło swoje zrobiła ta młodzież. Dopasowali się do gry starszych kolegów – powiedział legendarny trener.

