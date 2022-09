Boniek uderza w Krychowiaka. "Popełnia te same błędy". I wspomina Euro

Do startu mistrzostw świata w Katarze zostały niespełna dwa miesiące. Spotkania z Holandią (0:2) i Walią (1:0) w Lidze Narodów pokazały, że w drużynie Czesława Michniewicza jest sporo niedociągnięć. "Dzisiaj największy problem to defensywny pomocnik" - pisał już wcześniej były prezes PZPN, Zbigniew Boniek. W jednym z późniejszych wywiadów doprecyzował jednak, że miał na myśli postawę Grzegorza Krychowiaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy pracy ring girls KSW. "Hejtu jest już dużo mniej"

Zbigniew Boniek wprost o Grzegorzu Krychowiaku. Nie boi się krytyki. "Bo mi dzień dobry nie odpowie?"

Pomocnik saudyjskiego Al-Shabab w ostatnich dwóch meczach reprezentacji nie pokazał nic dobrego. W obu rozegrał po 90 minut, ale w żadnym nie przyczynił się do wyniku. A przynajmniej nie bezpośrednio, czego dowodem szczególnie po ostatnim starciu z Walijczykami są opinie ekspertów. Niektórzy wręcz śmieją się z jego dyspozycji. Słabą postawę 32-latka zauważył też były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Jeśli mówię o defensywnym pomocniku w kadrze, to bardziej myślę o tym, jak w naszym zespole taki zawodnik ma grać, a nie jak ma na nazwisko. Krychowiak w kadrze mi nie przeszkadza. Ale też nie boję się powiedzieć, że w ostatnich dwóch meczach mi się nie podobał - powiedział Boniek w rozmowie z portalem WP SportoweFakty i tłumaczył dalej: - Bo dlaczego mam tego nie powiedzieć? Bo "dzień dobry" mi nie odpowie na ulicy?

Lewandowski cierpi u Michniewicza. Mecz z Walią pokazał, co trzeba zmienić

Były prezes PZPN zdradził też, co Grzegorz Krychowiak zrobił po meczu ze Słowacją podczas Euro 2020. - Na EURO, po meczu ze Słowacją, Grzesiek przyszedł do mnie i powiedział mi wprost: "Panie Prezesie, spie...łem nam mistrzostwa". Tyle że wciąż popełnia niestety te same błędy - opowiedział.

Juventus nie ma znaczenia. Milik przegrał casting na partnera Lewandowskiego

Jednakże Boniek nie skreśla jeszcze Krychowiaka i wierzy, że ten piłkarz w formie jest w stanie być ważnym punktem polskiej reprezentacji. - Krychowiak w formie wciąż może pomóc. Niemniej od tak doświadczonego piłkarza wymagam, aby wyciągał wnioski. Według mnie jego problemem jest to, że on chce robić na boisku za dużo rzeczy. A tak się nie da. Jeśli naszym defensywnym pomocnikiem ma być Krychowiak, to też musi pewne rzeczy przeanalizować i grać inaczej niż ostatnio - zakończył.

Czasu ma niewiele, bo Biało-Czerwonych czeka tylko jedno spotkanie przed mistrzostwami świata w Katarze. Będzie nim sparing z reprezentacją Chile, który odbędzie się 16 listopada. Pięć dni później nasza kadra będzie już w Katarze, a 22 listopada rozegra pierwszy mecz fazy grupowej z Meksykiem. Kolejnymi rywalami będą Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada).