"Dużo czasu nie mamy". Kulesza wskazuje problemy Polaków po meczu z Walią

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 z Walią i zapewniła sobie utrzymanie w Lidze Narodów. Ponadto Biało-Czerwoni przystąpią do losowania eliminacji do Euro 2024 z pierwszego koszyka. Mimo tych pozytywnych informacji polska kadra ma sporo problemów na boisku. Zauważył to też prezes PZPN, Cezary Kulesza. - Czasem mamy kłopoty w ataku i w defensywie - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl