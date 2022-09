Kadra skazana na Glika i Krychowiaka. Kogo wziąć na mundial? Typujemy drużynę na Katar [Sport.pl Live]

Czy to był jeden z najlepszych meczów Wojciecha Szczęsnego w kadrze? Dlaczego Rafał Gikiewicz może znaleźć się w reprezentacji za pięć dwunasta? Gościem Sport.pl Live był Paweł Kieszek. W programie omówimy też, kto z reprezentantów Polski po wrześniowym zgrupowaniu zarezerwował sobie bilet do Kataru, a kto powinien kupować nowy telewizor, bo mundial obejrzy w domu? Na deser o przygotowaniach do meczu z Lechem Poznań opowie zawodnik Legii Maciej Rosołek.

2 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl