Tomaszewski ostro o krytykach reprezentacji Polski. "Niech idiota się nie odzywa"

- Bramkarz kadry Walii w ogóle nie gra, a jest powoływany. Idiota, który wymyślił, że ten, kto nie gra całych spotkań, tylko wchodzi na końcówki, nie powinien grać w kadrze, to niech się nie odzywa - powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem", odnosząc się do głosów skierowanych w stronę Szymona Żurkowskiego. Pomocnik Fiorentiny zagrał przeciwko Walii (1:0), ale we Włoszech nie może liczyć na regularną grę.

