Szczęsny bohater. I ta mina w kierunku Glika [WIDEO]

Reprezentacja Polski pokonała 1:0 Walię i zapewniła sobie utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Jednym z kluczowych postaci w kadrze Czesława Michniewicza był bramkarz Wojciech Szczęsny.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz Polska - Holandia. Dużo do poprawy!

Wojciech Szczęsny odpowiada po meczu z Walią. Mocno

"Fantastyczny. Niekwestionowany bohater biało-czerwonych, był jak ściana przed polską bramką, choć Daniel James dwoił się i troił, by go pokonać. Nie dał rady także płaskim strzałem Brendan Johnson w 60. minucie, bo Szczęsny tego dnia bronił i czytał wszystkie zagrania gospodarzy. Pewny także w grze nogami. Chyba nie dało się zagrać lepiej" – tak bramkarza ocenił po meczu dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

Kapitalny występ Szczęsnego. Było blisko, ale nie skapitulował

Szczęsnemu zdarzało się ratować zespół w ostatnim momencie, praktycznie końcami palców. Po jednej z jego interwencji kamery wychwyciły minę, jaką zrobił do Kamila Glika, tuż po tym, jak odbił piłkę, która została zagrana z głębi pola, ale nikt jej nie przeciął. Niebezpiecznie kierowała się do bramki, ale Szczęsny nie zaspał i odbił za linię boczną. Jego wyraz twarzy zdawał się mówić "było blisko". Widać to na kompilacji jego interwencji, którą przygotowało TVP Sport. Ma ona prawie dwie minuty, co świadczy o tym, ile pracy miał bramkarz Juventusu.

Wojciech Szczęsny przeszedł do historii, zostając bramkarzem z największą liczbą występów w kadrze. Starcie z Walią było dla niego 66. w narodowych barwach. Bramkarz Juventusu wyprzedził Artura Boruca, który zakończył karierę z 65 meczami na koncie. Trzecie miejsce w klasyfikacji zajmuje Jan Tomaszewski, który grał dla Polski w latach 1971-1981 i 63-krotnie zagrał dla polskiej kadry.

Selekcjoner Polaków: "Francuzi rozpętali piekło na boisku". Sędzia skończył mecz

Czesław Michniewicz też zdecydował się pochwalić Wojciecha Szczęsnego na pomeczowej konferencji prasowej. - Bardzo się cieszę, że Wojtek w decydujących momentach nam pomaga. Tak było w marcowym meczu ze Szwecją (2:0) i tak było w niedzielę. To nie przypadek, że gra w Juventusie i że jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie - mówił selekcjoner. Głośniej w mediach jest jednak o innej wypowiedzi Michniewicza, także dotyczącej Szczęsnego. - Znamy Wojtka, w reprezentacji funkcjonuje od wielu lat. Obecnie każdy mecz w kadrze jest dla niego bardzo istotny. To widać. Jest bardzo skoncentrowany. Choć momentami też wyluzowany, było tak np. w stykowej sytuacji z Garethem Bale'em, ale też po meczu, kiedy wszedłem do szatni i myślałem, że toaleta się pali. Dym leciał. Słyszę, że on tam jest. "Wojtek, co się dzieje?" - zapytałem. "A nic, trenerze, woda się spłukuje" – opowiedział Michniewicz.